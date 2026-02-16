국가 경쟁력인데…韓 AI 인재 유치 매력도 30위권, "日·英 모범 사례 삼아야"

AI 인재 이동 유출폭 더 커져

"日·英 사례 참고해야…후발주자도 가능성 시사"

인공지능(AI) 분야가 국가 경제의 경쟁력을 좌우하는 시점으로 전환된 가운데, 우리나라의 인재 유치 매력도가 30위권에 머물고 있는 것으로 조사됐다. 유입보다 유출이 많은 순유출국으로, 실질적 보상 제도와 연구 환경 개선을 통해 순유입국인 미국·영국·일본·중국의 사례를 시사점으로 삼아야 한다는 분석이다.

16일 연합뉴스에 따르면 소프트웨어정책연구소 월간 웹진 '소프트웨어 중심사회'의 주요국 AI 인재 양성 및 유치 정책 분석 보고서는 우리나라의 인재 유치 매력도를 2020년대 들어서도 세계 30∼40위권에 머물고 있는 것으로 평가했다.

해당 지수는 AI 분야에 한정한 것이 아닌 전반적인 분야의 고급 인력 유치·유출에 관한 지표이기는 하지만, AI 분야 인재에 적용해 보더라도 단기간에 상위권 진입은 쉽지 않을 것으로 풀이된다.

AI 분야 인재 이동을 분석하는 미국 스탠퍼드대 인간중심AI연구소(HAI)의 'AI 인덱스' 지난해 보고서에 따르면 2024년 한국 AI 인재 이동 지수는 -0.36(10만 명당 0.36명 순유출)으로 2023년 -0.30에서 유출 폭이 더 커진 상황이다.

보고서는 지난해 정부가 관계 부처 합동 외국인정책위원회에서 글로벌 최우수 인재를 유치해 AI 등 첨단 산업을 지원하기로 하는 등 최근 들어 AI 고급 인재 '모시기'에 가속 페달을 밟고 있다고 소개했다.

보고서는 "한국은 대학 중심의 국내 인재 양성 정책에 주력하고 있으나 석·박사급 고급 인재 풀의 규모가 아직 선도국에 비해 작고 해외 인재 유치·귀환·활용 및 글로벌 협력 측면에서 상대적으로 미흡하다"고 진단했다.

"영국 일본 모범 사례 삼아야…후발주자도 순유입국 전환 가능"

AI 인재 순유입국 지위를 유지 중인 영국과 일본이 모범 사례가 될 수 있다고 지목했다.

영국은 글로벌 재능 비자, 세계 상위권 대학 졸업생을 위한 HPI 비자, 스케일업 비자 등 다양한 비자 제도를 통해 브렉시트 이후 해외 AI 인재 유치에 힘쓴 결과 안정적인 AI 인재 순유입국 지위를 유지 중이다.

일본은 AI 인재 양성의 후발주자로 2019년까지 한국처럼 AI 인재 순유출국이었지만 2020년 0.69로 순유입국으로 전환했다.

일본은 특별고도인재제도(J-Skip) 도입, 유럽연합(EU)과 AI 인재 상호 유학 촉진 프로그램 및 대상국 확장 등을 통해 해외 인재 유치와 함께 해외 우수 일본인 과학자 귀국에도 힘쓰고 있다.

보고서는 국내 석·박사급 고급 인재에 대한 파격적인 보상 체계와 혁신 연구 클러스터 조성, 외국인 인재의 안정적인 정주 환경을 마련하는 한편 물리적 이주 없이도 국내·외 AI 고급 인재가 국내 산업에 기여할 수 있는 원격 협업 및 인재 네트워크를 활성화해야 한다고 전했다.





