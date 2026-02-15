젤렌스키 "평화협정 맺으려면 美 안전보장 최소 20년 필요"

"우크라이나만 양보"…美에 불만

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와 평화협정을 맺으려면 최소 20년간 미국의 안전보장이 필요하다고 촉구했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 14일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 안보회의에서 발언하고 있다. 신화연합뉴스

14일(현지시간) 영국 매체 가디언 등 주요 외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 독일 뮌헨에서 열린 안보회의에서 "미국은 지금까지 15년간 안전보장을 제안했지만, 우크라이나가 존엄을 유지하면서 협정을 체결하려면 최소 20년이 필요하다"고 밝혔다.

평화협정에는 휴전 시 우크라이나 내부에 배치될 유럽 안전보장군에 미국이 제공할 구체적인 지원 내용도 명시돼야 한다고 요구했다. 그러면서 협상 과정에서 미국이 우크라이나에 양보를 강요하고 있는 것 같다는 불만도 드러냈다.

젤렌스키 대통령은 "다음주 열릴 3자회담이 진지하고 실질적이며 모두에게 도움이 되길 바란다"면서도 "미국은 종종 양보라는 주제를 꺼내 드는데 지나치게 자주 그 양보가 러시아가 아닌 오로지 우크라이나의 양보라는 맥락에서만 이뤄진다"고 짚었다.

이어 "미국은 우크라이나가 돈바스에서 철수하면 평화가 빨리 찾아올 것이라고 했지만, 우크라이나인들이 그곳에 살고 있기 때문에 그런 양보는 불가능하다"고 덧붙였다.

러시아 측 협상 대표가 교체된 것과 관련해선 전략 변화라기보다는 시간을 끌기 위한 것일 수 있다고 경고했다.

또 젤렌스키 대통령은 유럽을 향해서 유럽연합(EU) 가입을 위한 명확한 시한을 달라고 요구했다. 우크라이나는 2022년 2월 러시아와의 전쟁 이후 EU 가입을 신청했고, 최근에는 내년까지 가입하기 위한 준비를 마치겠다며 종전협정에 가입 날짜를 확정해야 한다고 주장하고 있다.

문제는 유럽 내 부정적인 입장이다. 독일 등 우크라이나를 지지하는 유럽 국가들조차도 내년 가입에 대해 지나치게 이르다고 보고 있다.

우크라이나, 미국, 러시아는 오는 17일 스위스 제네바에서 평화회담을 열기로 했지만 유럽 국가들은 이번에 전쟁 종식의 돌파구가 마련될 가능성은 크지 않을 것으로 관측하고 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령으 아직 경제적으로나 군사적으로 지치지 않았다는 것이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



