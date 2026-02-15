본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

SSG 김광현, 왼쪽 어깨 통증으로 전지훈련 중도 하차

박승욱기자

입력2026.02.15 15:37

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

프로야구 SSG 랜더스의 에이스인 왼손 투수 김광현(37) 선수가 어깨 통증으로 미국 전지 훈련을 중도 하차한다.


2025 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 4차전 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기에서 2회말 SSG 랜더스 김광현이 역투하고 있다. 연합뉴스

2025 KBO 프로야구 포스트시즌 준플레이오프 4차전 SSG 랜더스와 삼성 라이온즈의 경기에서 2회말 SSG 랜더스 김광현이 역투하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

SSG 랜더스는 김 선수가 왼쪽 어깨 통증으로 몸 상태 체크를 위해 미국 플로리다주 1차 스프링캠프 도중 한국으로 돌아온다고 15일 밝혔다.

이번 통증은 갑작스러운 부상이 아닌 계속 관리하던 부위로 정확한 검진을 위해 귀국이 결정된 것으로 알려졌다. 김 선수의 전지 훈련 복귀 시점은 불투명한 상황이다.


SSG 랜더스는 정확한 상태 파악과 충분한 회복이 가장 중요하다고 보고 국내외 전문 의료진의 소견을 종합해 재활 스케줄을 마련할 계획이다. 향후 스케줄 역시 검사 결과에 따라 결정된다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했던 이 나라 또 난리났다 "거의 옷 안 입어 민망"…여성 50명 무더기 체포했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

'자연사'라던 나발니의 죽음…2년 만에 드러난 '독살'의 실체

캐나다 공영방송 CBC, 올림픽 중계서 한국 선수 중국으로 소개

인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

김정은 후계자는 김주애인가? 숨겨놓은 아들인가?

명절에 차례는 무슨 "친척 안 만나겠다"… 달라진 설 풍경

금값, 급락 후 5000달러에서 주춤…"조정 후 오름세 보일 것"

새로운 이슈 보기