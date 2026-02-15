본문 바로가기
명절 고속도로 음주운전 늘었다… 김희정 의원, 최근 4년 경찰자료 공개

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.15 10:27

"설·추석 고속도로 교통법규 위반 줄었지만 음주 거꾸로 증가"

명절 기간 고속도로 음주운전이 최근 몇년 사이 더 늘어난 것으로 나타났다.


김희정 의원(국민의힘·부산 연제구)이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년부터 2025년까지 4년간 설·추석 연휴 기간 고속도로 음주운전 적발 건수는 총 345건에 달했다.

연도별로 보면 2022년 59건에서 2023년 127건으로 2배 이상 급증했다. 2024년 79건으로 감소했지만 2025년에도 80건이 적발되며 좀처럼 줄어들지 않고 있다.


음주운전 사고 피해도 늘고 있다. 관련 사고는 2022년 9건(부상 20명), 2023년 8건(부상 14명)이었으나 2024년에는 14건으로 증가했고 부상자도 40명으로 크게 늘었다.


반면 명절 기간 고속도로 교통법규 위반 전체 적발 건수는 감소세를 보였다. 2022년 1355건에서 2023년 1636건으로 늘었다가 2024년 985건, 2025년 541건으로 줄었다. 4년간 총 적발 건수는 4517건이다.

위반 유형별로는 안전띠 미착용 1380건이 가장 많았고, 버스전용차로 위반 1355건, 지정차로 위반 587건, 속도위반 286건 등이 뒤를 이었다.


김 의원은 "전체 위반 건수는 줄고 있지만 음주운전 사고와 부상자가 늘고 있다는 점은 우려스럽다"며 "명절 기간 음주운전 예방 대책을 강화해야 한다"고 힘줬다.

김희정 의원.

김희정 의원.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
