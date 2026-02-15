[속보]황대헌 쇼트트랙 남자 1500m 은메달…신동민 4위

황대헌이 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD

원본보기 아이콘