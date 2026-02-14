본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

국립부경대, 캠퍼스 체육시설 개방… 수영·골프·요가 3월부터 시범 운영

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.14 12:33

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립부경대학교(총장 배상훈)가 캠퍼스 체육시설을 시민에게 개방한다.


국립부경대학교는 국립대학으로서 사회적 책무를 다하고 지역사회와 상생 협력을 확대하기 위해 오는 3월부터 체육시설 개방 시범 운영을 한다고 14일 알렸다.

국립부경대는 수요가 높은 수영, 골프, 요가 강습 프로그램을 중심으로 우선 개방한다. 그동안 국립부경대학교 체육시설은 교양·전공 수업과 구성원 대상 강습회, 동아리 활동, 교육위탁사업 등으로 운영돼 왔다.


개방에 따른 학생들의 수업에 지장을 주지 않도록 새벽과 저녁, 토요일 오후 등 유휴시간을 활용해 지역주민을 대상으로 한 강습 프로그램을 단계적으로 운영한다.


수영 강습은 새벽반(오전 6시~9시), 저녁반(오후 6시~9시), 주말반(오후 1시~4시)으로 운영되며 평일은 주 5회(월~금), 주말은 주 1회(토) 운영된다. 총 9개 반, 반별 정원은 24명이다.

골프 강습은 주 2회(화·목) 저녁반(오후 6시 30분~8시 20분)으로 운영되며 최소 4명 이상 신청 시 개설된다. 요가 강습은 주 3회(월·수·금) 저녁반(오후 6시 30분~8시 20분)으로 운영되며 정원은 25명이다.


대학 측은 안정적이고 안전한 시설 개방을 위해 전문 인력을 배치하고 접수·결제·입장 관리 등 이용자 지원 서비스 시스템을 구축해 체계적인 운영 기반을 마련할 계획이다.


이 대학 신종대 체육진흥원장은 "이번 체육시설 개방 확대를 통해 국립대학의 공적 역할을 강화하고 지역사회와 더 상생 협력하는 계기가 될 것으로 기대한다. 앞으로도 지역주민의 생활체육 참여 기회를 확대하고 건강 증진에 기여할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.


국립부경대학교는 3월부터 5월까지 체육시설 개방 시범 운영을 통해 미비점을 보완하고 개방 확대 및 활용 활성화를 위해 6월부터 공식 운영에 들어갈 예정이다. 강습 프로그램 신청 방법 및 세부 운영 일정 등 자세한 사항은 국립부경대학교 체육진흥원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

국립부경대학교

국립부경대학교

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"일본 갈 티켓 찢었음"…명품 말고 마스크팩 털러 돌아왔다, 올영 바구니 든 큰손들[주末머니] "일본 갈 티켓 찢었음"…명품 말고 마스크팩 털러 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

"축구선수는 왜 사기를 잘 당할까?"…김남일, 햄버거 가게 '충격적' 매출 공개

회계사 평균소득 1.2억원…5년 연속 변호사 앞질러

삼성전자 '18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

'두쫀쿠 열풍'에 증권가 주목하는이 기업 어디?

"마스가 후속"…트럼프, '美 해양 행동계획' 발표

새로운 이슈 보기