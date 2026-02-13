본문 바로가기
청도군 각북면, 설 맞이 '일일 자녀' 되어 온정 나눠

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.13 13:46

직원－소외계층 1:1 결연…생필품 전달 및 안부 확인

청도군 각북면(면장 정경숙)은 지난 12일 민족 최대의 명절인 설을 맞아 관내 취약계층을 대상으로 '복지도우미 사랑 나눔' 활동을 펼쳤다.


이번 활동은 각북면 직원들이 지역 내 독거노인 및 장애인 가구와 1:1로 결연을 맺고 직접 방문하는 방식으로 진행됐다.

명절임에도 불구하고 홀로 시간을 보내야 하는 복지 사각지대 이웃들을 위해 직원들이 직접 '일일 자녀'를 자처하고 나선 것이다.

청도군 각북면 직원들은 지난 12일 결연 가구를 찾아 명절 생필품과 정성껏 준비한 음식을 전달하며 따뜻한 온기를 나눴다. 청도군 제공

청도군 각북면 직원들은 지난 12일 결연 가구를 찾아 명절 생필품과 정성껏 준비한 음식을 전달하며 따뜻한 온기를 나눴다. 청도군 제공

이날 각북면 직원들은 결연 가구를 찾아 명절 생필품과 정성껏 준비한 음식을 전달하며 따뜻한 온기를 나눴다.


단순히 물품을 전달하는 것에 그치지 않고, 어르신들의 건강 상태를 세심히 살피고 말동무가 되어드리는 등 정서적 지지 활동도 병행했다.


방문을 받은 한 어르신은 "바쁜 와중에도 자식처럼 매번 이렇게 잘 챙겨주셔서 너무 감사하고 자식처럼 친근하게 느껴진다"고 전했다.

정경숙 각북면장은 "설 명절을 맞아 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 이번 복지도우미 활동을 진행했다"며, "앞으로도 지역 사회의 복지 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
