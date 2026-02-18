농협금융, 1분기 내 포용금융 3종세트 출시…'취약계층 접근성 확대'

농협캐피털 2030 청년 안아드림 신규대출 출시

농협은행·저축은행, 취약차주·여성 대상 소액대출

NH농협금융지주는 서민·청년 등 금융 취약계층의 신용 사각지대를 해소해 금융 접근성을 높이고, 금융비용 부담은 낮추는 포용금융 3종 세트를 출시할 계획이라고 18일 밝혔다.

농협금융은 지난해 11월 'NH상생성장 프로젝트'를 통해 2030년까지 108조원의 생산적·포용금융을 공급할 계획을 발표한 바 있다. 이 가운데 포용금융은 15조4000억원이다. 농협금융은 올해 1분기 내 캐피탈·은행·저축은행이 포용금융 신상품인 포용금융 3종 세트를 순차적으로 출시할 예정이다.

우선 농협캐피탈이 청년 고객을 대상으로 '2030 청년 안아드림(dream)' 신규 대출 상품을 지난 5일 출시했다. 만 20~34세 청년, 사회 초년생을 대상으로 소득 요건을 낮춰 초기 경제활동 단계에서 발생하는 다양한 자금 수요에 대응, 청년층의 금융 접근성을 높이겠다는 의도다. 만기 때까지 성실히 상환한 고객을 대상으로 이자 비용 일부를 대출이자 상환·현금 캐시백·네이버페이로 전환할 수 있는 NH포인트로 환급해주는 혜택도 제공한다.

장종환 농협캐피탈 대표이사는 "청년층은 사회에 첫발을 내딛는 과정에서 금융의 필요성을 가장 크게 체감하는 동시에 금융 접근성에서는 상대적으로 제약을 받는 계층"이라며 "이번 상품은 단기적인 자금 지원을 넘어 청년들이 안정적인 경제활동의 출발선을 마련할 수 있도록 돕기 위한 포용금융 실천의 일환"이라고 밝혔다.

농협은행도 이달 중 청년·장애인·한부모가정·농업인 등 소득 증빙이 어려운 취약차주 대상 1000만원 한도 내 자금을 지원하는 상품을 출시할 계획이다. 또한 캐피탈·저축은행 성실 상환자 대상 신용 사다리 상품 출시를 위한 모델을 개발 중이다. 올해 1월부터 주택담보대출·전세대출·개인사업자 대상 최고 0.3%포인트의 포용금융 우대금리, 정책서민금융상품인 새희망홀씨 대출에 최고 0.5%포인트 우대금리를 제공하고 있다. NH저축은행도 대안신용평가모형을 활용한 여성 전용 소액 대출 상품을 1분기 내 출시할 예정이다.

이찬우 농협금융지주 회장은 "농협금융은 농업인 대출, 지역 기반 협력사업 등 포용금융을 앞장서 실천하는 선도사로서, 우리의 강점을 살린 포용적 금융모델을 지속 개발해 나갈 것"이라고 강조했다.

이기민 기자



