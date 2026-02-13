여전히 높은 500m의 벽…쇼트트랙 최민정·김길리 메달 사냥 실패

최민정 파이널B에서 2위 기록

김길리·이소연은 8강에서 탈락

쇼트트랙 500m의 벽은 여전히 높았다.

최민정, 김길리, 이소연이 출전한 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 500m에서 우리나라가 결국 메달 획득에 실패했다.

최민정이 13일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 경기에서 역주하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정이 준결승 고비를 넘지 못했다. 최민정은 준준결승에서 조 1위를 기록하며 쾌조의 컨디션을 보여줬다. 준준결승 1위를 기록한 덕분에 준결승에서 가장 안쪽 레인을 배정받아 결승 진출에 대한 기대감을 높였다. 하지만 준결승에서 같은 조에 편성된 캐나다 선수 세 명의 집중견제를 받으며 결국 결승 진출에 실패했다.

최민정은 1번 레인의 유리함을 안고 초반 1위로 치고 나왔다. 중반까지 캐나다 선수 세 명을 따돌리며 1위 자리를 유지했다. 하지만 킴 부탱을 시작으로 캐나다 선수 세 명으로부터 차례로 견제를 받으며 최하위로 밀리고 말았다. 킴 부탱이 최민정을 추월하는 과정에서 손을 사용해 최민정을 방해하는듯한 모습이 보이기도 했으나 심판은 아무런 문제가 없는 것으로 판독했다.

최민정은 결국 파이널A 진출에 실패했고 파이널B에서 2위를 기록했다.

김길리와 이소연은 준준결승에서 각각 조 3위, 최하위에 그치며 준결승 진출에 실패했다.

여자 500m에서는 네덜란드의 잔드라 벨제부르가 금메달을 차지했다. 은메달은 이탈리아의 아리아나 폰타나가, 동메달은 캐나다의 코트니 사로가 가져갔다. 폰타나는 개인 통산 13번째 올림픽 메달을 획득했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



