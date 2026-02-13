임종언 밀라노 올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승 진출

한국 남자 쇼트트랙의 새로운 에이스 임종언이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에 진출했다.

임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 준결승 2조에서 1분24초025의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

임종언은 8강에서와 마찬가지로 경기 막판 힘을 쏟으며 결승에 올랐다. 임종언은 출발 직후 네 번째에 자리했고 차분하게 기회를 노렸다. 임종언은 1바퀴 반을 남기고 스퍼트를 시작했고, 순신간에 1위로 치고나오며 결승행을 확정지었다. 임종언은 8강에서도 2바퀴를 남기고 스퍼트에 나서며 조 2위를 기록했다.

