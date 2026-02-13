본문 바로가기
최민정 쇼트트랙 500m 준결승 진출…김길리·이소연 탈락

박병희기자

입력2026.02.13 04:49

최민정이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준결승에 진출했다.


최민정은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준준결승에서 41초955의 기록으로 4조에서 가장 먼저 결승선을 통과했다.

최민정이 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준준결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 로이터연합뉴스]

최민정이 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 준준결승에서 역주하고 있다. [사진 제공= 로이터연합뉴스]

최민정은 이소연과 함께 4조에어 경기를 했다. 출발 레인은 좋지 않았다. 최민정이 4레인, 이소연이 5레인에 위치했다.

최민정은 불리한 위치였지만 초반 3위로 올라선 뒤 마지막 1바퀴를 남기고 1, 2위 선수 사이를 파고들며 선두 자리를 꿰잖다. 이소연은 5위를 기록했다.


김길리는 3조에서 43초38의 기록으로 조 3위를 기록, 준결승 진출에 실패했다. 가장 바깥쪽 5번 레인을 배정받은 불리함을 끝내 극복하지 못했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

