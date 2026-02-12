본문 바로가기
[포토] 분주한 딜링룸, 장중 사상최고치 돌파한 코스피

조용준기자

입력2026.02.12 10:06

[포토] 분주한 딜링룸, 장중 사상최고치 돌파한 코스피
코스피가 장중 사상 최고가를 돌파하며 출발한 12일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 70.90p(1.32%) 오른 5,425.39에 장을 시작했다.





AD

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

