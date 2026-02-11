신규 아파트 1만여 세대…광주신세계에서 이색 입주용품 선봬

광주신세계 본관 8층 아르케 매장에서 직원이 탄산을 주입하면서 고객에게 사용방법을 설명하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

㈜광주신세계가 신규 아파트 입주를 준비하는 고객들을 위해 다양한 입주 용품들을 선보인다. 고객들의 눈높이가 높아지면서 세탁기와 냉장고 등 필수 가전 이외에 기존에는 없었던 생활용품에 대한 수요가 이어질 전망이다.

KB부동산에 따르면, 2026년 광주광역시의 입주 예정 물량은 1만 1,656가구로 최근 10년 내 최대가 될 것으로 예측된다. 이처럼 신규 아파트 입주가 늘어나면서 광주신세계는 여러 입주 용품을 선보이며 발 빠르게 대응하고 있다.

건강에 대한 관심이 높아지면서 입주 용품으로 새롭게 떠오르는 상품이 있다. 바로 스웨덴 키친웨어 브랜드 '아르케'가 선보이는 탄산수 제조기 '카보네이트3'이다. 광주신세계 본관 8층 아르케 매장에 있는 카보네이트3는 건강을 위해 당을 줄이려는 고객들이 탄산음료를 대신하고자 많이 찾는다.

탄산만 리필하면 반영구적으로 사용할 수 있고 별도의 전기장치가 없어 가정은 물론 캠핑 등 야외활동에서도 사용 가능하다. 광주신세계 아르케 매장에서는 아르케 탄산수 제조기로 만든 탄산수를 직접 마실 수 있어서 체험해보려는 고객들이 꾸준히 찾는다.

광주신세계 본관 8층 'DJI'는 드론 전문 기업의 기술력으로 만든 플래그십 로봇 청소기 DJI ROMO를 선보인다. DJI ROMO는 라이다 센서를 이용해 얇은 카드까지 인식할 수 있다. 뛰어난 장애물 감지 기능 덕분에 물건을 미리 치우는 번거로움 없이 간편하게 사용 가능하다. 특히 드론 생산 노하우를 바탕으로 집안 전체를 효율적으로 청소할 수 있도록 최적의 경로를 찾아낸다.

같은 층의 '발뮤다' 매장에서 입주를 앞둔 고객들이 주목하는 품목은 더 플레이트 프로다. 발뮤다가 선보인 더 플레이트 프로는 집에서도 전문 철판 요리의 맛과 경험을 즐길 수 있도록 설계된 프리미엄 전기 플레이트다.

뛰어난 열 전도율과 정밀한 온도 제어가 가능해 식재료 본연의 맛을 살릴 수 있게 도와준다. 특히 타 브랜드 제품들보다 두꺼운 6.6㎜ 두께의 3중 플레이트를 사용해 뛰어난 열 지속력을 자랑한다. 요리의 즐거움을 더해주는 것은 물론 세련된 디자인으로 주방인테리어를 돋보이게 해줘 입주를 준비하는 고객들로부터 관심을 받고 있다.

미니멀한 디자인으로 인기가 높은 '루메나'에서는 디퓨저를 추천한다. 루메나 무선 아로마 디퓨저는 공간 속 포인트가 되는 디자인으로 눈길을 끈다. 루메나 무선 아로마 디퓨저는 10ml 용량의 에센셜 오일 한 병이 최대 70일까지 지속돼 여유롭고 안정적으로 향을 즐길 수 있다. 또한 엠비언트 라이트 기능으로 향과 함께 시각적인 감성을 더해줘 입주 선물로 활용하기도 좋다.

광주신세계 권혁원 생활팀장은 "올해 신규 입주예정이 10년 내 최대 규모인만큼 입주시에 필요한 다양한 상품을 준비했다"며 "탄산수 제조기와 발뮤다 디퓨저 등은 실제 체험해봐야 특징을 제대로 알 수 있는 만큼 광주신세계에 직접 오셔서 다양한 입주상품들을 경험해보시기 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>