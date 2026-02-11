본문 바로가기
엔믹스, K팝 가수 최초로 브라질 카니발 무대 선다

이이슬기자

입력2026.02.11 08:46

엔믹스 브라질 카니발 참여 이미지. Pabllo Vittar 제공

엔믹스 브라질 카니발 참여 이미지. Pabllo Vittar 제공

그룹 엔믹스(NMIXX)가 K팝 가수 가운데 처음으로 세계 최대 축제 중 하나인 브라질 카니발에 참여한다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 11일 밝혔다.


오는 14~18일 브라질 상파울루에서 열리는 카니발에서 엔믹스는 16일 현지 가수 파블로 비타(Pabllo Vittar)의 블록 파티에 특별 출연한다.

블록 파티는 브라질 카니발의 거리 축제를 말한다. K팝 가수가 이 행사에 참여하는 것은 이번이 처음이다. 엔믹스는 무대에서 현지 관객에게 특별한 즐거움을 전하겠다는 각오다.


엔믹스와 파블로 비타는 지난해 8월 컬래버레이션곡 '메쉬(MEXE)'를 발표한 바 있다. 6개월 만에 다시 만나는 두 가수는 믹스 팝(MIXX POP) 사운드에 브라질 팝을 접목한 무대를 선보일 계획이다. 이 곡은 한국어와 브라질어 가사, 라틴 스타일 안무가 특징이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
