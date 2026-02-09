유로아트아카데미, 동의대학교에 발전기금 1000만원 기탁

2026 겨울 유로아트아카데미 부산 개최… 지속적 협업 기대

동의대학교(총장 한수환)에 음악 교육 기관인 유로아트아카데미(대표 임영준)가 9일 대학발전기금 1000만원을 기탁했다.

동의대 총장실에서 열린 기탁식에는 동의대 한수환 총장, 손명균 미래교육원장, 김치용 대외협력원장과 유로아트아카데미 임영준 대표가 참석해 대학발전기금을 전달했다.

동의대 한수환 총장(왼쪽 3번째), 유로아트아카데미 임영준 대표. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

유로아트아카데미는 1994년 오스트리아 비엔나에서 시작해 체코 프라하, 독일 라히프치히 등 유럽과 한국에서 클래식 음악 페스티벌을 개최하고 있다.

부산에서는 2000년에 개최한 이후 26년만인 지난 1월 30일부터 2월 9일까지 동의대에서 '2026 겨울 유로아트아카데미'를 개최한 가운데 이번 행사에는 한국을 비롯해 중국, 대만, 홍콩, 마카오, 싱가포르, 스위스 등의 아시아·유럽 학생들과 세계적인 유명 교수들 등 270여명이 참가했다.

동의대 한수환 총장은 "수준 높은 글로벌 클래식 페스티벌의 성공적인 개최를 축하드린다"라며 "이번 행사를 계기로 상호 발전을 위해 더욱 친밀하게 교류하며 지속적인 협업을 이어나가자"라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>