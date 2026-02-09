여수시, 국민권익위원회 고충민원 평가서 우수 성과

'가' 등급 도약 목표

전남 여수시는 행정안전부와 국민권익위원회가 공동 주관한 '2025년 민원서비스종합평가'에서 종합평가군 내 중상위 수준의 평가를 받으며, 국민신문고 민원 처리·고충민원 처리·민원 만족도 부문에서 우수등급인 '나' 등급을 획득했다고 밝혔다.

민원서비스종합평가는 중앙행정기관, 지방자치단체, 교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 민원행정 운영체계와 처리 실적, 국민 체감 만족도를 종합적으로 평가하는 제도로 기관별 민원행정 서비스 수준을 가늠하는 지표다.

여수시는「2025년 민원서비스종합평가」에서 국민신문고 민원 처리·고충민원 처리·민원 만족도 부문에서 우수등급인 '나' 등급을 획득했다. 여수시 제공

이번 평가에서는 국민신문고 및 고충민원 처리 분야에서 기관장의 민원처리 기여도 반영 비중이 확대된 가운데, 시는 고충민원(다부서)현장 민원처리제와 '시민의 소리함' 운영, 재난 대비 취약시설 사전 안전점검 등 현장중심 소통행정을 적극 추진한 점이 높게 평가돼 '나' 등급을 받았다.

이러한 민원 처리 방식은 시민 체감 만족도 향상으로 이어져 국민신문고 민원 만족도 부문 '우수', 고충민원 만족도 및 신뢰도 부문 '매우 우수'로 평가를 받으며 동일 평가군 대비 전반적으로 우수한 민원서비스 역량을 갖춘 기관으로 인정받았다.

특히, 이번 평가에서 여수시는 국민권익위원회 평가 점수 50점 만점 중 47.71점을 획득, 전년도 대비 1.89점 상승한 성과를 보였다.

시 관계자는 "앞으로도 적극적인 현장 중심 민원처리로 더욱 밀접하게 소통하고 시민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있는 체감형 민원 정책과 생활 밀착형 고품질의 고충민원 처리로 시민에게 신뢰받는 시정이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



