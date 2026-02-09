본문 바로가기
화성시 '중장년 행복캠퍼스' 교육생 모집…25일까지 접수

정두환기자

입력2026.02.09 11:32

역량 강화·인문 교양 등 17개 과정 운영

경기도와 화성시는 중장년 세대의 재도약을 위한 '화성 중장년 행복캠퍼스' 상반기 교육생을 9일부터 오는 25일까지 모집한다.

화성시 '중장년 행복캠퍼스' 교육생 모집…25일까지 접수
화성 중장년 행복캠퍼스는 중장년을 대상으로 생애 전환 준비와 사회 참여 확대를 위한 다양한 프로그램을 운영하는 통합 플랫폼이다. 프로그램에는 화성시 및 경기도에 거주하는 40~64세의 중장년이 신청할 수 있다.


모집 과정은 ▲베이비붐 세대를 위한 행복 집수리 ▲향기로운 인생 향수 ▲AI로 여는 디지털 추억 앨범 ▲화성형 통합돌봄 돌봄리더 양성 과정 ▲AI로 일 잘하는 직장인의 비밀 등 총 17개로 구성됐다. 교육은 협성대학교에서 진행되며, 다음 달 10일 개강한다.

신규 참여자는 9일부터 19일까지 우선 접수할 수 있다. 이후 20일부터 25일까지는 잔여석에 대해 선착순으로 신청을 받는다. 희망자는 '화성 중장년 행복캠퍼스' 홈페이지에서 신청하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
