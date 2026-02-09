본문 바로가기
진주시, 미취업 청년 대상 ‘2026년 자격증 응시료 지원사업’ 시행

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.09 08:34

취업 준비 부담 완화·역량 개발 기회 확대

경남 진주시는 미취업 청년들을 대상으로 오는 11일부터' 2026년 청년 자격증 응시료 지원사업'을 시행한다.


이번 사업은 청년들이 취업을 준비하는 과정에서 발생하는 경제적 부담을 덜어주는 것은 물론, 어학·자격증 등 시험 응시 기회를 확대해 청년들이 자신의 진로에 맞는 역량을 개발하고 취업 준비를 지속할 수 있도록 지원하기 위해 추진한다.

진주시청 전경 사진.

진주시청 전경 사진.

지원 자격은 2026년 시험 응시일부터 지원금 신청일까지 진주시에 주소를 둔 18세부터 39세까지의 미취업 청년으로, 어학 시험, 한국사능력검정시험을 비롯해 국가기술자격 541종에 대해 1인당 연 2회, 최대 10만원까지 응시료를 지원받을 수 있다.

지원금 신청은 해당 시험을 응시한 후 '진주시 청년 온라인 플랫폼'에서 증빙서류를 첨부해 편리하게 신청하면 된다.


시 관계자는 "취업을 준비하는 청년들에게 시험 응시료는 적지 않은 부담이 되지만, 이번 지원사업으로 청년들이 경제적 부담을 덜고, 보다 적극적으로 취업 준비에 나서주길 바란다"라며 "앞으로도 청년들이 체감할 수 있는 맞춤형 청년 지원 정책을 지속해서 발굴하고 추진해 나가겠다"라고 말했다.


한편, 진주시 청년정책에 대한 자세한 사항은 '진주시 청년 온라인 플랫폼'에서 확인할 수 있다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
