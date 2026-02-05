10대 여성 붙잡고 '지하철 투신'…독일 '난민 범죄' 공포 재확산

유엔 인도적 수용 프로그램 입국 남성 범행

독일 내 난민 범죄 두고 정치권 공방 확산

유사 강력 사건 잇따르며 사회 불안 고조

독일에서 20대 남성이 10대 여성을 붙잡고 달려오는 지하철 선로로 뛰어들어 함께 숨지는 충격적인 사건이 발생했다. 최근 잇따르는 이민자 관련 강력 범죄와 맞물리면서 독일의 난민 정책과 치안 관리 체계를 둘러싼 논쟁도 다시 불붙고 있다.

영국 더선 등 외신에 따르면 사건은 지난달 29일 오후 10시께 독일 함부르크 북동부의 한 지하철역에서 발생했다.

당시 승강장에 있던 한 남성은 주변을 서성이던 10대 여성에게 접근했다. 이후 열차가 승강장으로 진입하는 순간 여성의 몸을 두 팔로 붙잡은 채 선로 위로 뛰어들었다. 두 사람은 열차에 치여 현장에서 숨진 것으로 확인됐다. 목격자들은 남성이 범행 직전 이상 행동을 보였다고 진술했다. 그는 비틀거리며 피해 여성에게 다가가 "너를 데려가겠다"고 말한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 가해자는 남수단 출신 25세 남성으로 확인됐다. 그는 과거 폭력 전과가 있었으며 독일 당국의 감시 대상에 올라 있었던 것으로 드러났다. 특히 사건 며칠 전 해당 남성은 매춘업소에서 경찰과 시비를 벌이다 체포됐으나 조사를 받은 뒤 석방된 사실이 알려지면서 논란이 커지고 있다.

이 남성은 2024년 6월 유엔난민기구(UNHCR)의 인도적 수용 프로그램을 통해 독일에 입국한 것으로 파악됐다. 피해 여성은 18세로, 가정 폭력을 피해 노르데르슈테트 지역 여성 보호시설에서 생활하던 이란 출신 이민자인 것으로 확인돼 안타까움을 더하고 있다. 경찰은 현재까지 두 사람이 서로 알고 지냈다는 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다. 경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다.

독일서 잇따른 유사 강력 사건

이번 사건은 최근 독일에서 발생한 유사 강력 범죄들과 맞물리며 사회적 충격을 키우고 있다. 지난 2021년에는 프랑크푸르트 중앙역에서 한 남성이 어린이를 선로로 밀어 사망에 이르게 한 사건이 발생해 전국적인 충격을 줬다. 2023년에는 함부르크 지역에서 무차별 흉기 공격 사건이 발생해 다수의 부상자가 발생하기도 했다.

또 지난해에는 베를린 지하철에서 정신질환 병력이 있는 남성이 시민을 선로로 밀려고 시도하다 체포되는 사건도 보고됐다. 독일 경찰 통계에 따르면 최근 몇 년간 정신질환과 사회적 고립 문제가 결합한 강력 사건이 증가하는 경향을 보이는 것으로 나타났다.

난민 정책 둘러싼 정치권 공방 확산

이번 사건은 독일의 난민 수용 정책에 대한 정치적 논쟁도 다시 촉발하고 있다. 독일은 2015년 시리아 난민 사태 당시 대규모 난민을 수용하며 인도주의 정책을 강화했다. 이후에도 유엔 및 유럽연합(EU) 협력 프로그램을 통해 전쟁·분쟁 지역 난민을 받아들이고 있다. 독일 내무부 발표를 보면, 현재 독일에는 약 수백만 명 규모의 난민과 보호 신청자가 체류 중이다.

정부는 인도주의적 책임을 강조하며 난민 수용을 지속하고 있다. 하지만 일부 정치권과 시민단체에서는 범죄 예방과 정신건강 관리 체계가 충분하지 않다는 비판도 제기하고 있다. 특히 범죄 전력이 있거나 위험성이 평가된 인물에 대한 사후 관리 시스템이 미흡하다는 지적이 나오고 있다. 반면 난민 지원 단체들은 특정 사건을 근거로 전체 난민 집단을 범죄와 연결하는 것은 위험하다고 주장한다. 이들은 난민 범죄율이 전체 인구 대비 특별히 높다는 과학적 근거는 제한적이라며, 오히려 사회 통합과 복지 지원 강화가 필요하다고 강조하고 있다.

독일 경찰은 현재 가해 남성의 정신 건강 상태와 범행 동기를 중심으로 수사를 진행하고 있다. 수사 당국은 "현재까지 두 사람 사이 개인적 관계는 확인되지 않았다"며 "사건의 정확한 배경을 규명하기 위해 목격자 진술과 주변 자료를 분석 중"이라고 밝혔다. 이번 사건은 독일 사회에 또 한 번 충격을 안기며 난민 정책과 사회 안전망 강화 필요성에 대한 논의를 다시 불러일으키고 있다.





