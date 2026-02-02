본문 바로가기
[클릭 e종목]"효성티앤씨, 춘절 이후 본격적인 수요 증가 예상"

이창환기자

입력2026.02.02 08:21

[클릭 e종목]"효성티앤씨, 춘절 이후 본격적인 수요 증가 예상"
NH투자증권은 2일 효성티앤씨 에 대해 춘절 이후 본격적인 수요 증가가 예상된다며 목표주가 51만원과 투자의견 매수를 유지했다.


최영광 NH투자증권 연구원은 "작년 4분기 영업이익은 447억원으로 컨센서스를 하회했다"며 "계절적 비수기 영향과 함께 유럽향 철강물동량이 많이 감소한 탓"이라고 분석했다. 또한 "중국 스판덱스 법인 구조조정 관련 일회성 비용 약 90억원이 발생했고 영업외비용으로는 유형자산 손상차손이 300억원 발생했다"고 덧붙였다.

최 연구원은 "긍정적인 점은 스판덱스를 비롯한 섬유부문 영업이익(452억원)이 일회성 비용 발생에도 전 분기 대비 13.3% 증가한 것"이라며 "중국향 스판덱스 매출 비중 확대로 인해 평균 판가는 소폭 하락했으나, 판매량 증가 효과가 이를 상쇄했다"고 짚었다.


그는 "올해 1분기 영업이익은 762억원(+70.3%, 영업이익률 3.9%)으로 크게 반등할 전망"이라며 "스판덱스 가격이 소폭 상승한 가운데 전방 고객사들이 추가적인 가격 상승을 대비해 구매를 늘림에 따라 판매량도 동반해서 늘어날 것"이라고 예상했다.


그러면서 "2월 중국 춘절 연휴 이후 스판덱스 가격이 추가 상승할 것"이라며 "현재 전방 원단 업체들의 원재료 재고 일수가 매우 낮은데, 춘절 연휴 이후 원단 업체들의 가동률이 가파르게 상승하면서 스판덱스 수요 증가세가 본격화될 것"이라고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

