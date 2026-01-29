기름값 조회 넘어 기업 전략까지… 공공 플랫폼 오피넷의 진화

개인 맞춤 주유소 추천, 직관적 디자인 개선 등 편의성 대폭↑



제휴사 서비스 홍보지원, 오피넷 이용료 무료지원 대상 확대

국민의 일상 속 연료 정보 창구였던 오피넷이 데이터 기반 공공 플랫폼으로 몸집을 키우고 있다.

한국석유공사 대표 공공서비스인 오피넷 모바일 앱이 10년 만에 전면 개편돼 사용자 중심의 서비스로 새롭게 탈바꿈했다.

오피넷(www.opinet.co.kr)은 2008년부터 한국석유공사가 전국 주유소·충전소 가격정보를 제공하는 인터넷 웹·모바일 앱 서비스로 2025년 말 기준 연간 2억 3000만명이 이용 중이다.

이번 개편은 ▲개인화 기반 주유소 찾기 기능 강화 ▲직관적인 UI·UX 개선 ▲운영체계 고도화를 통한 안정성 확보 등에 중점을 두고, 유가 정보를 보다 쉽고 빠르게 제공하는 데 초점을 맞췄다.

특히 기존의 유가정보 제공뿐만 아니라, 이동 거리와 차량 연비 등을 종합 분석해 개인 맞춤형으로 최적의 주유소 정보를 제공하는 기능을 새롭게 도입했다. 또 이용자가 원하는 장소를 검색하면 해당 위치를 기준으로 최저가 주유소를 바로 확인할 수 있도록 했으며, 메인 화면에서는 내 주변 최저가부터 전국·지역 평균 가격까지 한눈에 볼 수 있도록 정보 접근성도 대폭 개선했다.

아울러 오피넷 유가정보를 활용해 대민 서비스를 제공하는 제휴 기업의 홍보를 지원하고자 전용 배너도 새롭게 마련했다.

이는 그동안 소상공인·창업기업에 한정됐던 오피넷 이용료 무료 지원 대상을 벤처기업까지 확대하고, 경영 환경 악화로 어려움을 겪는 중소기업에 대해서는 이용료를 면제하는 등 상생협력 행보를 강화하고자 하는 노력의 일환으로 추진했다.

이를 통해 유가정보 기반 민간 혁신 서비스에 대한 소비자의 인지도를 높이고, 기업의 성장을 지원한다는 취지다.

오피넷은 이번 모바일 앱 전면 개편과 중소기업 지원정책 확대를 계기로 국민에게는 보다 편리한 유가정보 서비스를 제공하고, 민간 기업과는 함께 성장하는 공공 플랫폼으로 자리매김해 나갈 방침이다.

석유공사는 이번 오피넷 앱 개편을 기념해 2월 2일부터 대국민 홍보 이벤트를 진행할 예정이며, 이벤트 관련 자세한 내용은 오피넷 홈페이지를 통해 안내할 계획이다.

오피넷 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 내려받을 수 있으며, 회원가입 등 개인정보 제공 절차 없이 바로 사용할 수 있다.

오피넷 앱 리뉴얼 메인화면. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>