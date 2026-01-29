본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

금감원, 홈페이지 보험분쟁 페이지 개선

문채석기자

입력2026.01.29 06:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'연금' 사례 궁금하면 연금만 볼 수 있게
기존처럼 '생명보험' 모두 뒤질 필요없어
보험분쟁 사례 종류별·담보별 세분화

금융감독원은 홈페이지 내 분쟁조정 사례 75건을 추가 공개하고 공개 방식을 개선했다고 29일 밝혔다.


금감원, 홈페이지 보험분쟁 페이지 개선
AD
원본보기 아이콘

우선 보험 종류별·담보별 사례유형을 한눈에 찾을 수 있도록 구성했다.

종전엔 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등 대분류 구분만 했다. 생명보험 중에서도 연금 사례만 궁금한 소비자의 경우 생명보험 페이지 전체를 찾아봐야 했다.


이에 금감원 보험 종류별·담보별 사례를 세분화했다. 소비자는 자신에게 필요한 담보를 선택하면 해당 분쟁조정사례 목록을 바로 확인할 수 있게 됐다.


금감원, 홈페이지 보험분쟁 페이지 개선 원본보기 아이콘

제목에 분쟁 발생 원인과 처리 과정 등을 적어 소비자가 제목만 봐도 분쟁 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 바꿨다.

아울러 소비자가 오해하기 쉬운 다양한 분쟁조정사례 75건을 추가 공개했다. 기존 공개사례 포함 총 160건의 분쟁조정사례를 올렸다.


금감원 관계자는 "앞으로도 분쟁조정 과정에서 축적되는 실무사례를 공개할 것"이라며 "보험금 미지급 사례를 통해 보험금 청구 시 유의사항을 확인하도록 할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

정부 "6월 지선 앞, '공직자 정치중립 위반·기강해이' 철저 관리"

새로운 이슈 보기