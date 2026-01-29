금감원, 홈페이지 보험분쟁 페이지 개선

'연금' 사례 궁금하면 연금만 볼 수 있게

기존처럼 '생명보험' 모두 뒤질 필요없어

보험분쟁 사례 종류별·담보별 세분화

금융감독원은 홈페이지 내 분쟁조정 사례 75건을 추가 공개하고 공개 방식을 개선했다고 29일 밝혔다.

우선 보험 종류별·담보별 사례유형을 한눈에 찾을 수 있도록 구성했다.

종전엔 생명보험, 손해보험, 자동차보험 등 대분류 구분만 했다. 생명보험 중에서도 연금 사례만 궁금한 소비자의 경우 생명보험 페이지 전체를 찾아봐야 했다.

이에 금감원 보험 종류별·담보별 사례를 세분화했다. 소비자는 자신에게 필요한 담보를 선택하면 해당 분쟁조정사례 목록을 바로 확인할 수 있게 됐다.

제목에 분쟁 발생 원인과 처리 과정 등을 적어 소비자가 제목만 봐도 분쟁 내용을 한눈에 파악할 수 있도록 바꿨다.

아울러 소비자가 오해하기 쉬운 다양한 분쟁조정사례 75건을 추가 공개했다. 기존 공개사례 포함 총 160건의 분쟁조정사례를 올렸다.

금감원 관계자는 "앞으로도 분쟁조정 과정에서 축적되는 실무사례를 공개할 것"이라며 "보험금 미지급 사례를 통해 보험금 청구 시 유의사항을 확인하도록 할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



