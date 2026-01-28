대전시, 소상공인 경영 안정과 재기 위한 '자영업닥터제' 운영

경영 컨설팅·경영개선 최대 300만원, 폐업정리 최대 500만원 지원



대전시가 경영 컨설팅·경영개선에 최대 300만 원, 폐업정리 최대 500만 원 등을 지원하는 '2026년 자영업닥터제' 사업을 본격 추진한다.

'자영업닥터제'는 소상공인을 대상으로 전문가 1대1 맞춤형 경영 컨설팅을 제공하고 진단 결과에 따른 시설개선 등의 경영개선 비용을 지원하는 사업이다. 또한 폐업이 불가피한 소상공인에게는 점포 철거 및 원상복구 비용을 지원해 폐업 이후 부담을 완화하고 새 출발을 돕는다.

특히 올해부터는 폐업정리 지원금을 250만 원에서 최대 500만 원으로 확대하고 행정정보 공동이용을 활용해 신청 서류를 대폭 간소화함으로써 소상공인이 체감할 수 있는 지원 수준을 한층 높였다.

한편 경영개선 지원금은 최대 300만 원으로 전년도와 동일하게 지원한다.

컨설팅과 경영개선 지원은 공고일 기준 대전시에서 6개월 이상 사업장을 운영 중인 소상공인을 대상으로 하며, 오는 2월 25일까지 신청을 받아 평가를 통해 최종 선정한다.

또한, 폐업정리 지원은 공고일 이후 폐업했거나 폐업 예정인 소상공인을 대상으로 하며, 10월 30일까지 상시 신청을 받아 예산이 소진될 때까지 선착순으로 지원한다.

기타 자세한 사항은 대전시 중소기업지원 포털 대전비즈에서 공고문을 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 대전일자리경제진흥원으로 문의하면 된다.

박제화 대전시 경제국장은 "자영업닥터제는 소상공인의 경영 상황을 현장에서 살피고 필요한 지원을 적기에 제공하는 사업"이라며 "앞으로도 소상공인의 경영 안정과 재기를 위해 체감도 높은 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.





