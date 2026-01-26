본문 바로가기
KB금융, 'KB 인베스터 인사이트 2026' 누적 조회수 100만뷰 돌파

문채석기자

입력2026.01.26 17:30

시장전망부터 부동산까지 진단

KB금융 그룹은 지난 5일 선보인 투자 콘텐츠 'KB 인베스터 인사이트 2026(KB Investor Insights 2026)'이 공개 약 2주 만에 유튜브 조회 수 100만회를 돌파했다고 26일 밝혔다.


KB 인베스터 인사이트 2026은 올해 시장 전망부터 디지털자산, 연금, 절세, 부동산까지 자산관리 전반을 아우르는 영상 콘텐츠로, KB금융 주요 계열사 소속 전문가들이 직접 출연해 투자 인사이트를 전달한 것이 특징이다.

올해는 단기간에 조회 수 100만회를 달성하며, 지난해(약 40만회) 대비 고객 공감 기반 금융 콘텐츠로서 뚜렷한 성장세를 나타냈다.


KB금융은 이번 성과에 대해 신뢰할 수 있는 정보와 쉬운 설명을 더하면 금융 콘텐츠에 대한 거리감을 줄이고 고객 공감과 선택으로 확산할 수 있음을 보여줬다고 의미를 부여했다.


KB금융은 이 같은 고객 호응에 힘입어 아직 'KB 인베스터 인사이트 2026'을 접하지 못한 고객을 위해 핵심 내용을 압축한 쇼츠 콘텐츠를 이날 공개했다.

쇼츠 콘텐츠는 세션별 핵심 메시지를 중심으로 구성해, 바쁜 일상 속에서도 누구나 쉽고 빠르게 금융 인사이트를 접할 수 있도록 기획했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
