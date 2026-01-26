본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

한국·방글라데시 CEPA 2차 협상 시작

세종=강나훔기자

입력2026.01.26 12:13

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

방글라데시 다카서 26~29일 개최
상품·서비스·원산지 등 13개 분야 심화 논의

한국·방글라데시 CEPA 2차 협상 시작
AD
원본보기 아이콘

최근 글로벌 통상환경 불확실성이 확대되면서 유망 신흥시장과의 경제협력의 중요성이 부각되는 가운데, 정부가 방글라데시와 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결에 속도를 내고 있다.


산업통상부는 26일부터 29일까지 한국과 방글라데시 간 CEPA 제2차 공식 협상이 방글라데시 다카에서 열린다고 밝혔다.

CEPA는 기존 자유무역협정(FTA)에 비해 개방 수준과 분야 구성에 유연성을 부여하고, 경제협력·산업 연계 등 비관세 분야 협력을 강화하는 형태의 통상협정이다. 산업부는 이번 협상에 우리 측 손호영 통상협정협상총괄과장, 방글라데시 측 아예샤 아크터 상공부 대외무역협정국장을 수석대표로 양국 약 60여 명의 대표단이 참석한다고 설명했다.


양국은 2024년 11월 CEPA 협상 개시를 선언한 뒤 지난해 8월 개최된 제1차 협상에서 협정문 전체 구성과 주요 쟁점을 교환했다. 이번 2차 회의에서는 상품양허, 서비스, 원산지, 경제협력 등 총 13개 분야에서 심화된 협상을 통해 입장 차이를 좁히는 작업이 본격적으로 이뤄질 전망이다.


우리 정부는 CEPA 체결을 통해 제조업, 인프라, 소비재, 서비스 분야에서 방글라데시 시장 접근성을 확보하는 한편, 기후·산업 협력 등 비관세 분야로의 확장도 추진할 계획이다.

손 과장은 "방글라데시는 세계 8위 인구대국이자 빠르게 성장하고 있는 서남아의 핵심 잠재시장으로, CEPA 체결은 우리 기업의 서남아 진출 확대에 기여할 것"이라며 "조속한 타결을 위해 적극 협상에 나서겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다는 감염병 인도서 확산 걸리면 10명 중 7명 숨진다…백신도 치료제도 없다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'주인공은 나야 나' 무대 오른 대통령…"센 척하시네" 조롱도 이어졌다

백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"매달 '60만원'씩 통장에 더 꽂힌다"…2년간 비수도권 취업 청년에 주는 돈 무려

"이 맛있는 걸 지금까지 한국인만 먹었다니"…미국서 난리난 '이 음식'

'돈 버는 AI' 야욕 드러낸 오픈AI…광고 이어 B2B 서비스도 출시

전자발찌 끊고 여성 2명 살해 참극에도…가석방 30% 확대, 보호관찰은 공백

새로운 이슈 보기