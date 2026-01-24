울산문화예술회관, 예술의 문 연다… 음악·미술 실기 수강생 모집

26일부터 음악 7과목, 미술 11과목 신청 접수

누구나 가슴 속에 연주하고 싶은 악기 하나, 그리고 싶은 풍경화 한 점쯤은 품고 산다.

울산문화예술회관은 시민들의 일상 속 문화예술 향유 기회 확대를 위해 오는 26일부터 2월 2일까지 상반기 아트 클래스 음악·미술실기 과정 수강생을 모집한다.

아트 클래스 실기과정은 연중 상·하반기로 나눠 정기 운영되며, 전문 강사진의 체계적인 지도 아래 음악과 미술 분야의 기초부터 심화 과정까지 경험할 수 있는 문화예술교육 프로그램이다.

상반기에는 음악 7과목과 미술 11과목 등 총 18개 실기과정이 운영된다.

음악 분야는 성악 A·B, 트럼펫, 플루트, 바이올린, 피리, 대금 과정으로 구성된다.

미술 분야는 드로잉 색연필, 유화(정물·풍경), 수채화(정물·풍경), 아크릴 풍경, 서예(전각·한문·서간체), 문인화, 한글 서예 등 다양한 장르를 아우른다.

이 가운데 '아크릴 풍경' 과정은 올해 상반기 신규 개설 강좌로, 보다 폭넓은 미술 실기 선택지를 제공한다.

상반기 실기과정은 과목별 총 15회차로 운영되며, 문화예술에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

울산문화예술회관 관계자는 "아트 클래스 실기과정은 시민들이 꾸준히 예술을 배우고 즐길 수 있도록 정기적으로 운영되는 생활밀착형 문화예술교육 프로그램"이라며 "상반기 음악·미술 실기과정에 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

수강 신청 방법과 세부 일정은 울산문화예술회관 누리집을 통해 확인할 수 있다. 자세한 사항은 문화예술회관 예술사업과 전시교육팀으로 문의하면 된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



