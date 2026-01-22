"아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피

코스피가 5000선을 넘어섰다. 반도체와 자동차 등 시가총액 상위 종목이 강세를 보이며 지수 상승을 이끌고 있다.

코스피는 22일 오전 9시8분 기준 건거래일 대비 104.58포인트(2.13%) 오른 5014.51을 기록했다. 이날 지수는 전거래일 대비 77.13포인트(1.57%) 상승한 4987.06으로 출발한 후 상승 폭을 넓히고 있다.

미국 증시의 반등이 영향을 미쳤다. 21일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 588.64포인트(1.21%) 뛴 4만9077.23에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 78.76포인트(1.16%) 오른 6875.62, 기술주 중심의 나스닥지수는 270.502포인트(1.18%) 상승한 2만3224.825에 거래를 마감했다.

미국과 유럽 간 긴장 완화가 반등의 이유로 꼽힌다. 미국이 그린란드 병합과 관련해 북대서양조약기구(나토)와 미래 합의의 기본 틀을 형성했다. 또한 유럽 관세 부과 방침을 철회하기로 하면서 투자심리가 개선됐다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 2150억원과 2301억원을 순매도했다. 반면 개인은 4451억원을 순매수했다.

업종별로는 전기·전자와 운송·창고도 3% 이상 뛰고 있다. 또한 증권은 2.08% 상승하고 있으며 화학, 기계·장비 등도 1% 이상 오르고 있다. 반면 전기·가스는 2.33% 밀리고 있으며 제약과 금속도 1% 이상 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 154,200 전일대비 4,700 등락률 +3.14% 거래량 9,540,568 전일가 149,500 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 거래대금 증가에 증권株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 6400원(4.28%) 오른 15만5900원에 거래됐다. 또한 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 557,000 전일대비 8,000 등락률 +1.46% 거래량 2,137,331 전일가 549,000 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 거래대금 증가에 증권株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면[클릭 e종목]"HMG글로벌 목표 시총 296조…본주 부담 땐 우선주"코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close 는 4.92% 뛰고 있으며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 755,000 전일대비 15,000 등락률 +2.03% 거래량 1,122,166 전일가 740,000 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 거래대금 증가에 증권株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close 와 SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 444,000 전일대비 14,000 등락률 +3.26% 거래량 151,014 전일가 430,000 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 '5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피코스피 사상 첫 4900 돌파…현대차 시총 3위로코스피 장중 신고가 경신…4900 정조준 전 종목 시세 보기 close 도 3% 이상 상승하고 있다. 이 밖에 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 415,000 전일대비 20,500 등락률 +5.20% 거래량 198,343 전일가 394,500 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락LG 넘고 '빅3' 안착…현대차그룹株, '로봇 질주' 이어갈까 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 93,550 전일대비 2,250 등락률 +2.46% 거래량 2,767,566 전일가 91,300 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락거래대금 증가에 증권주 ‘함박웃음’...지금이 비중확대 타이밍? 전 종목 시세 보기 close 도 2% 이상 오름세다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,803,000 전일대비 70,000 등락률 -3.74% 거래량 37,951 전일가 1,873,000 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 설립 14년만에 '영업익 2조' 시대 열었다 코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close 와 한화에어로스페이스는 3% 이상 하락하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 9.45포인트(0.99%) 오른 960.74를 기록했다.

투자자별로는 개인이 2101억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1258억원과 777억원을 순매도했다.

업종별로는 금융이 3.37% 오르고 있으며 전기·전자, 기계·장비, 화학 등이 1% 이상 상승하고 있다. 반면 운송장비·부품, 통신, 건설, 오락·문화는 소폭 하락하고 있다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 369,000 전일대비 4,500 등락률 -1.20% 거래량 709,389 전일가 373,500 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 ‘1분 주사’ SC제형 경쟁 본격화…로열티 구조는 ‘시험대’'3일간 주가 28% 급락' 알테오젠에 무슨 일이코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 3000원(0.80%) 오른 37만6500원에 거래됐다. 또한 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 172,000 전일대비 11,900 등락률 +7.43% 거래량 565,071 전일가 160,100 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락[클릭 e종목]"에코프로비엠, 로봇용 전고체 배터리 수혜 기대…목표가↑"'5000피' 100포인트도 안 남았다…4900돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 100,200 전일대비 5,100 등락률 +5.36% 거래량 1,490,350 전일가 95,100 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락방향은 정확한데 투자금이 부족하네...연 4%대 금리로 최대 4배까지?코스피, 트럼프 관세 위협에 4800선 '출렁'…코스닥도 2% 가까이 급락 전 종목 시세 보기 close 는 5% 이상 오르고 있으며 삼천당제약도 3% 이상 뛰었다. 또한 HLB, 코오롱티슈진도 2% 이상 상승하고 있다. 반면 레인보우로보틱스, 리노공업, 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 73,500 전일대비 1,000 등락률 -1.34% 거래량 26,295 전일가 74,500 2026.01.22 09:21 기준 관련기사 코스피, 4840선 마감…"11거래일 연속 상승 행진"4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close 은 소폭 하락하고 있다.





