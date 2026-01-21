파수, KIST AI 서비스 구축

AI 기술력과 보안 역량 결합해 공공·연구기관 AI 사업 확대

파수는 최신 AI 기술 및 데이터 관리/보호 역량을 총집약해 구현한 KIST의 AI 서비스를 시작으로, 안전하고 실용적인 AI 전문기업으로서 입지를 확대하고 있다.

세계적인 혁신 연구기관으로 나아가고 있는 우리나라 대표 연구기관인 KIST는 AI로 연구와 생활을 혁신하는 AX(AI Transformation)에 앞장서고 있다. 그 일환으로 AI를 통해 내부 행정 업무를 효율화하고 연구 속도를 가속화하고자 파수와 함께 AI 서비스를 구축했다. 스마트 문서조회 서비스와 연구개발계획서 초안 작성 서비스 등을 제공한다.

해당 서비스는 AI 행정 효율 및 연구 속도 향상을 위해 연구원의 불필요한 노력과 시간을 최소화함으로써 본연의 연구에 보다 집중할 수 있게 하는 환경을 제공한다.

파수의 기업용 AI인 Ellm은 GS인증으로 안정성과 신뢰성을 인정받은 경량 대형 언어 모델(sLLM) 기반의 AI 플랫폼이다. 보고서 작성 및 내부 데이터 분석, 고객 응대 등 다양한 산업과 분야에 맞춤형 구축이 가능하다. 파수의 데이터 보호·관리 솔루션들과 연동할 수 있어 학습 데이터부터 결과물까지 일관된 보안 정책을 적용하거나 개인정보를 안전하게 보호할 수 있다. 보안성과 실용성이 뛰어나다.

파수는 KIST 프로젝트에서 보안에 방점을 두고 자사의 보안 역량과 최신 RAG 기술을 대거 활용했다.

구체적으로는 ▲내부 데이터를 안전하게 사용하기 위한 RAG 파이프라인 구축 ▲데이터별로 적용된 보안 접근 권한 연동 ▲AI 기반 개인정보보호 솔루션 'AI-R Privacy'를 통한 개인정보 검출 및 비식별 처리 ▲환각을 최소화하기 위한 출처 검증 기능 등을 구현했다.

윤경구 파수 최고기술책임자(CTO)는 "보안을 지키면서 업무 생산성과 효율성을 혁신하는 KIST AI 서비스가 보다 다양한 업무의 AI 전환을 지원할 수 있도록 계속해 에이전틱 AI를 확대 적용할 계획"이라고 설명했다.

이어 "파수의 최대 장점인 데이터 보안 및 관리 역량에 최신 AI 기술이 더해진 이번 KIST 프로젝트를 발판으로, 보안 통제가 가능한 구축형 AI 전문기업으로 관련 시장 공략을 가속할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



