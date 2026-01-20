대전 도심서 멧돼지 출몰 신고 잇따라…"소리 지르면 더 위험"

"등 보인 채 뛰어선 안 돼"

대전 도심에 멧돼지 출몰 신고가 닷새째 이어지고 있어 시민들의 각별한 주의가 요구된다. 겨울철(11월∼1월)은 멧돼지의 번식기로, 활동성이 높아진 수컷이 먹이를 찾아 도심이나 주택가 인근까지 내려오는 일이 잦다.

20일 대전 서구청에 따르면 이날 오전 8시50분께 도안동 도안7근린공원에 멧돼지가 출몰했다는 신고가 접수됐다. 서구청 유해야생동물 피해방지단과 소방당국이 현장을 수색했지만, 멧돼지는 발견되지 않았다. 서구청은 공원 내 산책로가 멧돼지 출몰 주의 지역임을 알리며 인근 주민들에게 안전을 당부하는 문자메시지를 발송했다.

대전 서구 정림동 한 아파트단지에 출몰한 멧돼지. 대전 서구청 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서 지난 15일 오전 9시20분께에는 서구 정림동의 한 아파트 단지에선 멧돼지 2마리가 나타나 당국이 수색에 나섰다. 폐쇄회로(CC)TV 영상에서도 멧돼지 2마리가 인근 야산에서 내려왔다가 다시 산으로 돌아가는 모습이 포착됐다. 1시간 10여분 뒤인 오전 10시30분께 동구 마산동 한 도로에서 멧돼지 한 마리가 나타났다는 신고가 접수됐고, 이 멧돼지는 포획됐다.

이틀 뒤인 17일 오후 7시30분께 정림동에서는 또다시 멧돼지가 나타났다는 신고가 접수됐다. 대전 동구와 서구는 지난 15일부터 신고 지점 일대 야산을 중심으로 멧돼지 추적·포획 활동에 나서 이날까지 각각 5마리, 4마리를 포획했다.

멧돼지 발견 시 행동요령. 대전시 제공. 원본보기 아이콘

멧돼지 출몰 신고가 잇따르자 대전시는 101명 규모의 포획단을 꾸려 멧돼지 출현 시 경찰·소방과 연계한 대응체계를 가동했다. 또 주요 등산로 입구에는 행동 요령을 담은 현수막을 게시하기도 했다. 백계경 대전시 환경정책과장은 "멧돼지 발견 시 소리를 지르거나 등을 보인 채 뛰어서는 안 되며, 멧돼지의 눈을 똑바로 바라보면서 바위나 나무 뒤로 신속히 몸을 숨겨야 한다"고 당부했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>