"상위 12명이 하위 40억명보다 많다"…억만장자 재산 18조달러 돌파

박은서인턴기자

입력2026.01.19 14:46

억만장자 총재산 18조3000억 달러
자산 상위 12명, 하위 50% 자산 넘어

지난해 전 세계 억만장자들의 총자산이 18조달러를 넘어서며 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 부유층의 정치·경제적 영향력은 더욱 확대된 반면 빈곤층의 권리와 참여 공간은 오히려 축소되고 있다는 경고도 함께 제기됐다.

일론 머스크(가운데)와 미국 부통령 JD 밴스(오른쪽)를 형상화한 마스크를 쓴 시위대가 18일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연례 총회 반대 시위에 참석한 모습. AP연합뉴스

일론 머스크(가운데)와 미국 부통령 JD 밴스(오른쪽)를 형상화한 마스크를 쓴 시위대가 18일 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF) 연례 총회 반대 시위에 참석한 모습. AP연합뉴스

억만장자 재산 급증, 불평등 심화

국제구호개발기구 옥스팜은 18일(현지시간) 세계경제포럼(WEF) 연례회의인 '다보스포럼' 개막에 맞춰 발표한 연례 불평등 보고서를 통해 지난해 전 세계 억만장자들의 총재산이 전년 대비 16.2% 증가한 18조3000억 달러(약 2경7000조원)에 달했다고 밝혔다.


보고서에 따르면 자산 10억달러 이상을 보유한 이른바 '슈퍼 리치'의 수는 사상 처음으로 3000명을 넘어섰다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 포함한 상위 12명의 자산 규모는 전 세계 하위 50%에 해당하는 약 40억명의 자산 총액보다 많은 것으로 집계됐다.

트럼프 집권 이후 초부유층 재산 증식 빨라져

특히 2024년 11월 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 이후 억만장자들의 자산 증가는 직전 5년간의 연평균 증가율보다 약 세 배 빠른 속도를 보였다. 머스크는 지난해 10월 개인 자산이 5000억달러(약 737조5000억원)를 넘어서며 세계 최초 기록을 세웠지만 전 세계 인구의 4분의 1은 여전히 굶주림에 시달리고 있다고 보고서는 지적했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 모습. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 모습. AP연합뉴스

옥스팜은 초부유층의 재산 증식 배경으로 트럼프 행정부의 정책 기조를 지목했다. 규제 완화와 법인세 인상에 대한 국제적 합의 약화 등이 최상위 부자들에게 유리하게 작용했다는 분석이다. 보고서는 부동산 재벌 출신인 트럼프 대통령 본인이 억만장자라는 점을 언급하며 "그가 꾸린 행정부 역시 억만장자로 채워졌다"고 꼬집었다.

부의 축적, 정치권력으로까지 확장

막대한 부가 정치권력으로 전환되고 있다는 우려도 제기됐다. 머스크의 엑스(X·옛 트위터) 인수, 제프 베이조스 아마존 창업자의 워싱턴포스트(WP) 인수 등은 억만장자들의 미디어 영향력 확대 사례로 언급됐다. 실제로 세계 최대 미디어 기업의 절반 이상을 억만장자들이 소유하고 있으며 억만장자 6명이 세계 10대 소셜미디어 기업 가운데 9개를 운영 중인 것으로 나타났다.

보고서는 억만장자들의 공직 진출 가능성이 일반 시민보다 4000배 이상 높다고 추산하며 경제적 불평등이 정치적 불평등으로 이어지고 있다고 지적했다. 빈곤층은 정책 결정 과정에서 배제되기 쉽고 이는 권리를 주장하고 미래를 결정할 기회를 제한한다는 설명이다.


보고서는 "슈퍼 리치들은 평생 사용하기 어려울 만큼의 부를 축적했을 뿐 아니라, 이를 통해 경제 규칙과 국가 통치 원리를 자신들에게 유리하게 바꾸는 정치적 힘을 확보했다"며 "이로 인해 다수 시민의 자유와 권리가 침해되고 있다"고 강조했다.


한편 트럼프 대통령은 이번 다보스포럼에 역대 최대 규모의 미국 대표단을 이끌고 참석할 예정이다. 그의 참석 소식에 반발해 약 300명의 시위대가 전날 스위스 다보스에 집결했다고 AFP통신은 전했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
