김영록 창원시의원 “장애인전용주차구역 1％ 조정, 주차난 해소 단비" … 개정조례 설명 나서

절감 예산, 장애인 복지 확충에 사용 약속

경남 창원특례시의회에 발의된 창원시 부설주차장 장애인전용주차구역 축소 관련 조례안에 대해 장애인단체가 반발하는 가운데 해당 조례안은 대표 발의한 시의원이 설명에 나섰다.

국민의힘 김영록 시의원은 16일 시청 프레스센터에서 기자회견은 열고 "창원시는 10년이 넘는 시간 동안 만성적인 주차난을 겪고 있다"라며 발의 이유를 설명했다.

김 의원은 "현재 창원시 주차장 한 면을 조성하는 데 들어가는 비용은 무려 4300만원에 달한다"며 "이번 조례 개정으로 부설주차장의 장애인전용주차구역 설치 비율을 1％만 탄력 조정해도 우리 시 전체적으로는 5400면이 넘은 일반 주차공간이 확보되는 효과를 가져온다"라고 말했다.

그러면서 "5400면이 넘는 주차공간을 신규 조성 비용으로 환산하면 2300억원이란 천문학적 가치에 해당한다"라고 강조했다.

그는 "현재 창원시에 장애인전용주차구역에 주차 가능한 장애인 차량은 1만 1323대"라며 "표지는 발급받았으나 주차 불가능한 차량은 그보다 훨씬 많은데, 전용주차구역 면수는 2만2000면이 넘는다"고 설명했다.

그러면서 "여기서 1％ 줄인다 해도 등록된 주차 가능한 장애인 차량보다 주차구역이 많다"며 "1％의 유연한 조정을 통해 확보될 5400면의 공간은 창원의 만성적 주차 스트레스를 해결할 단비가 될 것"이라고 했다.

김 의원은 "절감되는 2300억원 규모의 예산은 장애인 무료급식소 확대 등 장애인을 위한 실질적인 복지 예산이 확충되게 힘쓰는 등 장애인을 위한 진짜 복지에 투입하도록 약속하겠다"고 다짐했다.

아울러 "조례안에 3％ 이상이란 조건을 걸었기에 장애인전용주차구역이 수시로 필요하고 많이 사용되는 곳은 탄력적으로 조정할 수 있다"며 "5400면의 주차공간을 시민들에게 돌려주고 2300억원에 달하는 예산 가치를 효율적으로 사용해 장애인과 비장애인이 함께 웃을 수 있는 창원시는 만들겠다"고 덧붙였다.

앞서 김 의원은 다른 국민의힘 의원 10명과 함께 최근 '창원시 주차장 설치 및 관리 조례 일부개정조례안'을 발의했다.

이 조례안은 창원시 부설주차장의 장애인전용주차구역 설치 비율을 기존 '4％'에서 '3％ 이상'으로 조정하는 내용이 담겼다.

이는 부설주차장의 장애인전용주차구역의 비율을 조정해 창원시의 만성적인 주차난 해결에 이바지하고자 발의됐다.

이에 마산·창원지역 5개 장애인단체 연합인 창원장애인권리확보단은 지난 15일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 조례 개정안을 규탄하며 폐기를 촉구했다.





