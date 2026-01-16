보험개발원, 대산보험대상 상금 5000만원 전액 기부

서울대 어린이병원 의료지원 힘 보태

보험개발원은 지난달 받은 '대산보험대상' 상금 5000만원 전액을 16일 서울대 어린이병원에 기부했다고 밝혔다.

보험개발원은 대산 신용호 기념 사업회로부터 받은 '대산보험대상' 대상 상금 5000만원을 서울대 어린이병원에 기부했다. 허창원 보험개발원장(왼쪽)과 최은화 서울대 어린이병원장이 기념촬영하는 모습. 보험개발원 AD 원본보기 아이콘

대산보험대상은 교보생명 창립자 대산 신용호 선생을 기리는 '대산 신용호 기념 사업회'에서 주는 국내 최고 권위의 보험상이다.

이번 기부는 대산보험대상 수상의 의미를 더욱 뜻깊게 하는 취지에서 이뤄졌다. 국가의 미래인 어린이들의 의료를 지원하기로 했다.

허창언 보험개발원장은 "경제적 사정으로 치료를 받지 못하는 어린이들에게 실질적 도움이 돼 아이들이 건강한 미소를 되찾길 바란다"며 "앞으로도 보험개발원은 보험산업의 성장과 따뜻한 사회를 조성하는 데 앞장서겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



