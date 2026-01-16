본문 바로가기
명품 악어 핸드백 '로로크로', 부산 송도에 첫 둥지

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.16 10:11

프리미엄 악어가죽 가방 브랜드 로로크로(ROROCRO)가 부산에 둥지를 텄다.


지역 기반 브랜드인 로로크로는 오는 17일 부산 서구 송도에서 첫번째 쇼룸을 오픈하고 고객을 만나는 본격적인 마케팅에 돌입할 예정이라고 16일 알렸다.

이 쇼룸은 단순한 제품 진열 공간을 넘어 악어가죽 소재와 제작 과정을 중심으로 브랜드 기준을 소개하는 공간으로 마련됐다. 사용되는 가죽의 질감, 컬러 등을 직접 확인하도록 짜여 프리미엄 가죽 제품에 대한 이해를 돕는데 초점을 뒀다.

부산 서구 송도에 문을 연 로로크로 첫 쇼룸.

부산 서구 송도에 문을 연 로로크로 첫 쇼룸.

이번 쇼룸은 '행롱(Heng Long)', 'HCP' 등 글로벌 최고급 태너리의 악어가죽을 사용해 수작업으로 완성되는 로로크로의 대표 제품들을 직접 만나볼 수 있는 첫 공간이다. 브랜드의 철학과 장인정신을 온전히 경험할 수 있도록 구성됐다. 로로크로는 엄선한 최고급 악어가죽을 바탕으로 디자인부터 제작까지 직접 진행하는 프리미엄 브랜드로 고급 가방부터 실용적인 잡화까지 폭넓은 라인업을 선보인다.


오는 17일 쇼룸 오픈을 기념해 한정 기념 혜택과 함께 일부 제품을 특별 조건으로 만나볼 수 있다. 방문 고객을 위한 다양한 프로모션도 함께 준비됐다. 로로크로는 이번 쇼룸 개장으로 오프라인 접점을 확대해 브랜드를 알릴 계획이다.


로로크로의 진현태 대표이사는 "프리미엄 가방일수록 고객과 직접 소통할 수 있는 공간이 중요하다"며 "이번 쇼룸은 로로크로가 추구하는 기준과 철학을 직접 전달하는 첫 미팅 공간"이라고 힘줬다.

로로크로 제품들.

로로크로 제품들.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

