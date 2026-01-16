본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

기름 대신 생명을 나눈 하루… S-OIL 울산공장, 임직원 헌혈 캠페인 실시

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.16 09:14

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

50여명 자발적 참여 헌혈 문화 확산

연 2회 정기 운영… 생명 나눔 실천

산업의 심장에서 흐르는 것은 원유만이 아니었다.


S-OIL 울산공장은 15일 공장 내에서 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 실시했다.

S-OIL 울산공장은 14일 공장 내에서 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 실시했다. S-OIL 제공

S-OIL 울산공장은 14일 공장 내에서 임직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 실시했다. S-OIL 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 헌혈 캠페인에는 2026년 입사한 신입사원을 포함한 임직원 50여명이 자발적으로 참여해 혈액 수급 안정과 생명 나눔 문화 확산에 기여했다.

S-OIL 울산공장의 헌혈캠페인은 지역사회에 대한 사회적 책임을 실천하기 위해 연 2회 정기적으로 운영되고 있으며, 임직원들의 지속적인 참여를 독려하기 위해 헌혈 참여자에게는 소정의 기념품도 제공하고 있다.


S-OIL 울산공장 관계자는 "헌혈은 일상 속에서 실천할 수 있는 가장 의미 있는 나눔 활동 중 하나"라며 "앞으로도 임직원이 함께 참여하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 상생하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.


S-OIL 울산공장은 헌혈 캠페인 외에도 에너지 취약계층 지원, 지역 아동·청소년 장학사업, 재난·재해 발생 시 긴급 지원 등 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진하며 지역사회와 함께 성장하는 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.

기름 대신 생명을 나눈 하루… S-OIL 울산공장, 임직원 헌혈 캠페인 실시 원본보기 아이콘



영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이 "5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"척하며 살았습니다"…'조림 인간' 최강록이 재고가 된 당신에게 바치는 헌사

"5만원 보상, 욕했는데 대박이네"…'0원' 구매 후기 줄줄이

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

"아침 사과는 금이라길래" 너무 먹었나…한국인, 당 섭취 1위 원인 '사과'

가계대출 조였지만…韓 GDP 대비 부채비율 여전히 OECD 상위권

새로운 이슈 보기