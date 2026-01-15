본문 바로가기
안병훈, LIV 골프 이적…'공식 발표'

노우래기자

입력2026.01.15 07:56

시계아이콘00분 27초 소요
송영한·김민규와 코리안 GC서 활약
팀 주장, 교포 선수 대니 리 가세
"LIV 골프 합류 제 미래 중요한 결정"

미국프로골프(PGA) 투어에서 활약하던 안병훈이 LIV 골프로 이적했다.


LIV 골프는 15일 "한국 골프를 이끄는 선수 중 한 명인 안병훈이 2026시즌부터 코리안 골프클럽(GC) 캡틴으로 합류한다"고 발표했다. LIV 골프는 이틀 전 2026시즌 코리안 골프클럽 팀 신설을 알리고 이날 팀 구성원도 공개했다. 코리안 골프클럽 주장은 안병훈이 맡는다. 성원은 송영한, 김민규와 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)다.

안병훈이 LIV 골프로 이적했다. 그는 코리안 골프클럽의 주장을 맡는다. LIV 골프 제공

안병훈이 LIV 골프로 이적했다. 그는 코리안 골프클럽의 주장을 맡는다. LIV 골프 제공

원본보기 아이콘

안병훈은 '한·중 탁구 스타'인 안재형, 자오즈민 부부의 아들이다. 2009년 US 아마추어 챔피언십을 제패했으며 DP월드투어에서 2승을 거뒀다. PGA 투어에서는 229개 대회에 출전해 우승 없이 준우승만 5회 기록했다. 통산 상금 2153만5424달러(약 316억원)는 현재 PGA 투어에서 우승 없는 선수 가운데 가장 많은 액수다.

안병훈은 "LIV 골프에 합류하는 것은 제 미래에 있어 중요한 결정"이라며 "코리안 골프클럽 캡틴으로서 최고 수준에서 경쟁하고, 역동적인 팀 환경을 경험하며 새로운 시대를 함께 만들어 갈 기회"라고 소감을 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
