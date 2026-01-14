건설업계, 새해 맞아 "중대재해 근절·스마트혁신" 다짐

한승구 대한건설단체총연합회 회장은 14일 열린 건설인 신년인사회에서 "안전은 규제를 넘어 기업의 존속과 산업의 미래를 좌우하는 생존의 문제가 됐다"며 "지속가능한 성장의 길로 나아가기 위해 새로운 변화와 노력이 필요하다"고 말했다.

한 회장은 원자재 가격 급등과 고금리, 주택·부동산시장 침체로 건설업계 수익성이 악화하고 지난 한 해 건설업체 폐업이 역대 가장 많은 수준으로 집계되는 등 위기상황이라고 진단했다. 이런 상황에서 건설사업 재도약을 위해 중대재해를 근절하는 한편 시장 안정화가 필요하다고 봤다.

14일 건설회관에서 열린 2026년 건설인 신년인사회

한 회장은 "안전 시스템을 고도화해 근로자가 안전하게 일할 수 있는 환경을 조성하고 발주단계부터 적정한 공사비와 공기를 확보해 근본적으로 사고를 줄일 수 있도록 정부·국회와 제도적 기반을 마련하겠다"며 "안정적으로 주택을 공급하고 최고 품질로 시공해 국민 주거 만족도를 높이겠다"고 말했다.

이어 "AI 발전 등 기술변화에 발맞춰 디지털 기술을 접목해 설계·시공·유지관리 등 건설 전 과정의 생산성, 안전성, 품질을 높이고 데이터 중심의 지능화된 산업으로 전환하겠다"며 "청년인재 채용박람회와 스마트 기술현장체험 등을 추진해 국민에게 신뢰받고 청년이 새 꿈을 만드는 미래산업으로 거듭날 수 있도록 만들겠다"고 덧붙였다.

김민석 국무총리는 축사에서 "대한민국 건설의 역사는 그 자체로 대한민국의 역사이고 대한민국 성장의 역사였다"며 "K-건설의 새로운 도약을 위해서 함께 하겠다"라고 말했다.

이날 신년회에는 건설업계 관계자와 김 총리, 김이탁 국토교통부 1차관, 맹성규 국회 국토교통위원장 등 정관계 인사 700여명이 참석했다.





