불 끄던 손으로 ‘건강’ 배달… 양산소방서 특별한 출동

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.14 16:42

청렴 우수부서 상금 100만원으로 구매

14일, 물금읍에 영양음료 52박스 기부

경남 양산시 물금읍은 14일 양산소방서(서장 최경범)에서 2025년 경남도 공직자 청렴 자기관리 우수부서(소방 분야) 2위에 선정돼 받은 상금 100만원으로 영양음료인 뉴케어 52박스를 구매해 기부했다고 전했다.

양산소방서 물금읍에 영양음료 기부. 양산시 제공

양산소방서 물금읍에 영양음료 기부. 양산시 제공

최경범 서장은 "직원 전체가 노력해 얻은 성과를 의미 있는 곳에 쓸 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 이웃 나눔을 실천하고, 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


심주석 물금읍장은 "추운 날씨에도 시민의 안전을 위해 항상 노력하는 소방대원분들의 노고에 진심으로 감사드린다"며 "지역사회와 함께하는 양산소방서의 마음을 어려운 이웃에게 전달하도록 하겠다"고 전했다.

이날 기탁받은 뉴케어는 관내 저소득 어르신들에게 전달될 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
