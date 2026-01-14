[오늘의신상]롯데마트, 초가성비 6800원 피자·1500원 핫도그 출시

가성비 치킨 이어 피자·핫도그 경쟁

롯데마트 전 점에서 68피자·15핫도그 판매

하루 두 차례 한정 수량으로 선봬

고물가 기조로 치킨, 피자 등 간편 델리 식품을 앞세운 대형마트 3사의 할인 경쟁이 뚜렷해지는 가운데, 롯데마트는 15일부터 전 점에서 '68피자'와 '15핫도그'를 출시한다고 14일 밝혔다.

두 상품은 각각 6800원, 1500원에 판매하며 하루 두 차례(12시, 17시) 한정 수량으로 선보인다. 피자는 25~50개, 핫도그는 60~100개 수준으로 점포별로 편차를 둬 운영한다.

68페퍼로니피자 상품 이미지. 롯데마트슈퍼 제공 AD 원본보기 아이콘

68피자는 '68불고기피자'와 '68페퍼로니피자' 등 2종으로 구성됐다. 가로 25㎝·세로 15㎝ 크기의 타원형 피자로 제작했다. 15핫도그는 국내산 돈육 함량 95% 이상의 소시지를 사용하고 피클과 양파를 더해 상큼한 맛을 강조했다.

롯데마트는 두 상품을 선보이기 위해 원물 대량 매입과 제조 과정을 재설계했다고 설명했다. 피자는 냉동 상태로 입고해 점포에서 가열만으로 제조한 뒤 판매할 수 있게 했고, 치즈·밀가루·페퍼로니·불고기 등 주요 원재료는 대량 매입을 통해 판매가를 낮췄다. 또 오프라인 판매 외에도 온라인 주문 접수를 병행해 적정 생산량을 유지하고 폐기를 최소화함으로써 원물 운영을 효율화했다.

15핫도그는 빵, 소시지, 피클, 양파 등 필수 원재료만으로 구성해 가격 경쟁력을 확보했다. 속재료로 사용되는 소시지와 피클, 양파는 손질된 상태로 들여와 즉시 조리가 가능하도록 설계해 인건비 효율을 높였다.

이채현 롯데마트·슈퍼 델리개발팀 MD(상품기획자)는 "외식과 배달 물가 부담이 커지는 상황에서 매장에서 바로 즐길 수 있는 가성비 델리 상품에 대한 고객 수요가 꾸준히 늘고 있다"며 "앞으로도 가격 체감도가 높은 먹거리 중심으로 상품 출시와 할인 프로모션을 지속 진행해 장바구니 부담을 줄여 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



