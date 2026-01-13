[오늘의신상]투썸플레이스, '치즈 멜트 파니니' 2종 출시

삼양식품 불닭소스와 협업한 '불닭 치즈 멜트 파니니' 등

투썸플레이스가 '치즈 멜트 파니니' 2종을 출시한다고 13일 밝혔다.

투썸플레이스는 치즈의 풍미와 한국인이 선호하는 맛을 결합한 'K-파니니' 콘셉트로 '불닭 치즈 멜트 파니니'와 '불고기 치즈 멜트 파니니'를 선보인다.

이중 '불닭 치즈 멜트 파니니'는 삼양식품 불닭소스와 협업한 메뉴다. 삼양식품의 불닭소스 오리지널을 입힌 매콤한 닭다리살에 콜비잭 치즈와 모짜렐라 치즈를 더해, 매운맛과 치즈의 조화를 동시에 즐길 수 있는 것이 특징이다. 제품 구매 시 불닭소스 오리지널을 함께 증정해, 개인의 취향에 따라 매운맛의 강도를 조절하며 즐길 수 있다.

함께 선보이는 '불고기 치즈 멜트 파니니'는 불고기 소스로 버무린 안창살에 체다치즈와 모짜렐라 치즈를 더한 메뉴로, 단짠의 조화와 고기의 깊은 풍미를 선호하는 소비자들을 위한 선택지다. 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 익숙한 맛이다.

이번 신제품은 투썸플레이스의 '올데이 투썸 세트' 적용 상품으로, 샌드위치·샐러드·베이글&스프레드 등 지정 메뉴와 함께 구매 시 아메리카노를 종일 2000원 할인된 가격에 즐길 수 있다. '올데이 투썸 세트'는 합리적인 구성으로 소비자들 사이에서 꾸준한 호응을 얻고 있으며, 지난해 매출은 전년 동기 대비 약 30% 증가하는 등 성과를 이어가고 있다.

투썸플레이스 관계자는 "이번 신제품은 불닭과 불고기 등 한국적인 맛을 파니니로 재해석한 K-파니니"라면서 "메뉴별 특성에 맞춰 치즈 조합을 달리해 매운맛과 단짠의 맛을 살렸으며, 고소하게 늘어나는 치즈의 풍미로 든든함까지 더했다"고 말했다.

한편, '치즈 멜트 파니니' 2종은 전국 투썸플레이스 매장에서 판매되며, 매장별 판매 여부는 상이하다.





