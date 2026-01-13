본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

책 읽는 도시 양산, 지난해 94만8000여권 도서 대출

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.13 10:12

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양산시립도서관 8개관 대출권수, 전년대비 8200여권 증가

독서진흥시책 효과 입증, 경남도 공공도서관 대출순위 1위

커피보다 먼저 책을 집어 든 도시. 2025년 양산시민은 얼마나 책을 읽었을까?


경남 양산시립도서관 8개관(중앙·웅상·서창·윤현진·삼산·상북·영어·어린이영어)의 대출 권수를 집계해 본 결과, 총 94만 8291권으로 2024년 94만 55권에 비해 8200권가량 도서 대출량이 늘어 양산시립도서관의 독서진흥시책이 효과를 발휘하고 있음을 입증했다.

특히 양산시립중앙도서관은 경남도 공공도서관(지자체) 대출순위 1위를 다년간 유지하고 있어, 책 읽는 도시 양산으로 가는 견인차 역할을 톡톡히 하고 있다.


양산시립도서관에서 2025년 한해 제일 인기 있었던 도서 1위는 2025년 양산시 올해의 책으로 선정된 김응숙 작가의 '몸짓'이 차지했다. 2∼4위는 한강 작가의 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다', 5∼6위는 김호연 작가의 '불편한 편의점', '불편한 편의점2'로, 베스트셀러 도서가 최다 대출 도서 순위 상위권에 올랐다.


쟁쟁한 도서들 가운데 김응숙 작가의 '몸짓'이 대출 1위를 기록한 것은 전 시민이 올해의 책을 함께 읽고, 공통의 문화적 체험을 통해 '책으로 하나 되는 양산'을 만들자는 소기의 목적을 성공적으로 달성했다고 볼 수 있어 그 의미가 깊다.

양산시립도서관은 올해도 시민을 위한 다양한 독서진흥시책을 통해 시민들의 독서문화조성에 힘써 책 읽는 도시 양산으로 자리매김할 계획이다.

양산시청.

양산시청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

새로운 이슈 보기