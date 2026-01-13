본문 바로가기
[포토] 영장실질심사 출석하는 김병주 MBK파트너스 회장

조용준기자

입력2026.01.13 10:03

[포토] 영장실질심사 출석하는 김병주 MBK파트너스 회장
홈플러스 사태와 관련해 1천억원대 사기 혐의를 받는 김병주 MBK파트너스 회장이 13일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

