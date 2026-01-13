정득모 여주시장 출마자 “여주보 개방, 전면 개방 아닌 ‘제3의 길’ 가야”

정득모 국힘 여주시장 출마자 '정책 행보' 나서

보 개방 시 시설 개선비만 1600억원…혈세 낭비

과학적·탄력적 운영-정부와 상생 필요…대안 제시

정득모 출마자 "수자원·생태계 다 잡겠다"

정부의 '4대강 재자연화' 정책의 일환으로 추진하는 여주 3개 보(강천보·여주보·이포보) 개방 문제가 지역사회의 뜨거운 감자로 떠오른 가운데 국민의힘 정득모 여주시장 출마자가 전면 개방과 현행 유지를 절충한 '제3의 대안'을 제시하며 정책 행보에 나섰다.

정득모 출마자는 13일 "여주시는 정부 정책에 무조건 반대만 하는 지자체가 아니라, 수자원 이용 효율화와 한강 자연화를 동시에 달성할 수 있는 상생 모델을 제시하는 선도적 도시가 돼야 한다"며 '과학적·탄력적 운영'을 핵심으로 하는 대안을 공식 제안했다.

환경학 박사이자 전 서울시 물연구원장을 지낸 '물관리 전문가'인 정 출마자는 데이터에 기반한 구체적인 우려 사항을 조목조목 짚었다.

정 출마자는 "여주보를 전면 개방할 경우 저수량이 현재 약 3000만t에서 300만t으로 10분의 1 수준까지 급감한다"며 "이는 생활·공업·농업용수 취수 불능은 물론, 지하수위 저하로 인한 시설 농가 피해를 필연적으로 불러올 것"이라고 경고했다. 실제 수위가 3m 낮아질 경우, 취·양수장 등 21개 시설 개선에만 약 1600억원의 막대한 예산이 소요될 것으로 추산된다는 점도 강조했다.

이어 수질 및 생태계 측면에서도 "수량 감소로 인한 희석 효과 약화가 팔당 상수원의 수질 악화와 정수 비용 상승으로 이어질 수 있으며, 저수형 생태계가 파괴되어 생물 다양성이 훼손될 위험이 크다"고 지적했다.

또한 "저수형 생태계가 급변하면서 생물종 감소와 생물 다양성 훼손이 발생할 가능성도 커지고, 갈수기에는 충주댐 최소 방류량으로 남한강이 사실상 건천화돼 수생태계 붕괴 우려도 크다"고 언급했다.

정 출마자는 또 "지역 경제와 사회적 파급도 적지 않아 원예·화훼 농업과 어업·양식업 피해, 수변 경관 저하, 수상 레저와 관광 위축 등은 지역 공동화로 이어질 수 있다"면서 "수량 감소와 수질 악화는 기존 하천·수도·하수도 정비 계획과 충돌해 가뭄과 홍수 대응 능력을 동시에 약화시킬 수 있다"고 우려했다.

정 출마자가 제시한 대안의 핵심은 '계절별·지역 맞춤형 단계적 운영'이다.

그는 "농업 비수기 등 시기별 상황에 따라 보를 가변적으로 개방하는 과학적 접근이 필요하다"며 이와 동시에 시민단체는 보 개방에 반대 목소리를 내고, 시청은 실무적인 협상 창구를 가동하는 '투트랙(Two-track) 전략'을 병행해야 한다고 제언했다.

그러면서 그는 "상·중류 지역에 습지와 여울을 조성하는 자연형 하천 재설계, '여주보 운영협의회' 구성, 시설 개선 국비 100% 확보, 충주댐과 여주보 연계 운영, 지속적 수질·생태 모니터링과 강변 여과수 등 대체 수자원 확보도 필요하다"고 덧붙였다.

정 출마자는 런던 템즈강, 파리 세느강, 뉴욕 허드슨강 등 해외 사례를 예로 들며 "세계적인 대하천들도 자연형 모래톱 없이 고도의 수량 관리를 통해 도시의 젖줄 역할을 하고 있다"고 설명했다.

정 출마자는 "여주보는 단순히 물을 가둬두는 곳이 아니라 여주의 미래 경쟁력을 담보하는 핵심 인프라"라며 "과학적 근거에 기반해 정부와 협상하고 시민의 권익을 최우선으로 지켜내는 시장이 되겠다"고 거듭 강조했다.





