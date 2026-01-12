"요즘 누가 '아메' 마셔요"…스타벅스서 300만잔 팔린 '이 음료'

20대 티 음료 판매량 1년 새 20% 증가

'자몽 허니 블랙티'·'유자 민트 티' 인기

즐겁게 건강을 챙기는 이른바 '헬시플레저' 트렌드가 20대의 음료 소비 지형을 바꾸고 있다. 카페인 섭취를 조절하면서도 맛과 취향을 포기하지 않으려는 소비자가 늘면서, 커피 중심이던 음료 선택이 점차 다양해지고 있다.

스타벅스 모델들이 자몽 허니 블랙티와 유자 민트티 아이스 음료를 들고 있다. 스타벅스코리아

12일 스타벅스코리아에 따르면 지난해 20대 고객의 음료 구매량은 전년 대비 20% 증가했다. 같은 기간 전체 티 음료 판매량이 8% 늘어난 데 비해, 20대의 증가 폭은 더욱 가파른 것으로 나타났다.

20대의 '최애'는 '자허블'… 연간 300만 잔 팔려

20대 고객이 가장 많이 구매한 티 음료는 자몽의 상큼함과 꿀의 달콤함이 조화를 이루는 '자몽 허니 블랙티'로 조사됐다. 자몽 허니 블랙티는 올해로 출시 10주년을 맞은 스타벅스 대표 음료 중 하나로, 20대 고객 대상 연간 약 300만잔을 판매 기록을 썼다. 2024년에는 티 음료 최초로 누적 판매량 1억잔을 돌파하기도 했다.

2위는 유자 특유의 상큼함에 민트의 청량함을 더한 '유자 민트 티'가 차지했다. 3위와 4위는 최근 전 세계적인 말차 열풍에 힘입어 '제주 말차 라테' '말차 글레이즈드 티 라테'가 각각 이름을 올렸다. 5위에는 진하게 우려낸 블랙 티와 부드러운 우유가 만난 '스타벅스 클래식 밀크티'가 선정됐다.

(왼쪽부터) 유자 민트 티, 자몽 허니 블랙티, 제주 말차 라떼. 스타벅스 코리아

스타벅스 "티 경험 확대…메뉴 전략 강화"

스타벅스는 젊은 층에서 티에 대한 수요가 당분간 계속될 것으로 보고, 이달 출시한 시즌 음료 중 절반을 티 음료로 구성했다. 스타벅스 관계자는 "젊은 고객층이 커피뿐 아니라 티도 즐기고 있다는 점에서 다양한 티 음료를 선보이기 위해 노력하고 있다"며 "고객들이 스타벅스에서 다채로운 '티 경험'을 할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.





