오세훈 서울시장이 12일 서울 노원구 월계동 광운대역 물류부지 공사현장을 찾아 HDC현대산업개발이 시공중인 'SEOUL ONE' 현장 시찰을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '강북전성시대' 현장 찾은 오세훈 시장
2026년 01월 12일(월)
오세훈 서울시장이 12일 서울 노원구 월계동 광운대역 물류부지 공사현장을 찾아 HDC현대산업개발이 시공중인 'SEOUL ONE' 현장 시찰을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"문신 하나 했을 뿐인데"…전신 탈모에 땀샘 파괴된 30대 남성, 학술지에도 보고
"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법
"엄마, 사랑해요"…'거절당한 목소리' 담담히 꺼낸 이재, 골든글로브 주제가상 쾌거
"물 속 미세 플라스틱, 자석처럼 끌어당겨 10분만에 95% 제거" 국내서 개발
가게 벽 안에 시신 숨기고 태연히 음식 팔아…업주 엽기 행각에 발칵
"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭
5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능
"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"
없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신