[포토] 우원식 국회의장 예방하는 한병도 신임 원내대표

한병도 더불어민주당 신임 원내대표(왼쪽)가 12일 국회에서 우원식 국회의장을 예방하고 있다.







