동문건설, 병오년 새해 맞이 '안전·수주기원제' 진행

아차산에서 수주목표 달성과 무재해 기원

동문건설이 병오년 새해를 맞아 무사고와 수주 목표 달성을 기원하는 '2026년 안전·수주기원제'를 진행했다고 12일 밝혔다.

동문건설 이상주 사장과 임직원 70여명이 10일 아차산 정상에서 안전 및 수주기원 행사를 갖고 기념사진을 찍고 있다. 동문건설 제공 AD 원본보기 아이콘

동문건설은 지난 10일 서울 광진구 아차산에서 올해 진행하는 주요 프로젝트의 성공적인 사업 수행과 전 현장의 안전사고 예방을 다짐했다. 올해는 다수의 현장에서 착공이 진행될 예정인 만큼 모든 임직원이 안전 시공에 심혈을 기울여 나갈 것을 다짐했다.

이번 행사와 함께 이상주 동문건설 사장을 비롯한 임직원 70여명이 동반 등산을 진행했다. 한 해의 다짐과 목표를 이야기하며, 성취해야 할 목표 등을 공유했다.

동문건설 관계자는 "올해는 다수의 프로젝트가 예정된 만큼 해야 할 일도 많고 그만큼 더 성장할 수 있는 기회가 많은 한 해가 될 것으로 예상된다"면서 "42주년을 맞이한 동문건설은 그만큼 안정적인 시공능력을 바탕으로 올해도 모든 임직원들이 한 마음으로 더욱 도약하는 한 해가 될 것으로 확신한다"고 말했다.

동문건설은 1984년 창립된 이래 지금까지 국내 주거문화를 선도하며 성장을 거듭하고 있다. 올해 천안 삼룡지역주택조합을 비롯해, 장승배기 지역주택조합, 용인 고림2지구와 평택 비전동 공동주택사업, 김해 어방동 공동주택사업 등 주요 지역에서 공급을 이어갈 계획이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



