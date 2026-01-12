본문 바로가기
[오늘의신상]오리온, 생크림 파이 '쉘위' 출시

한예주기자

입력2026.01.12 08:09

크림 함량 26%

오리온 은 생크림으로 완성한 부드러운 파이 '쉘위'를 출시했다고 12일 밝혔다.


쉘위는 생크림으로 속을 채운 디저트 파이로, 크림 함량이 26%에 달해 국내 양산형 파이 제품 중 독보적이다. 생크림 본연의 맛을 살려낸 '클래식'과 초콜릿의 깊은 풍미를 느낄 수 있는 '카카오' 두 가지 맛으로 선보인다.

오리온 쉘위 제품 이미지. 오리온

오리온은 '초코파이情'을 필두로 '카스타드', '후레쉬베리', '참붕어빵', '오뜨' 등 세대를 아우르는 제품을 통해 파이 시장을 이끌어 왔다. 이번에는 최근 커피와 차를 즐기는 홈카페·티타임 문화가 하나의 라이프스타일로 자리 잡아 가고 있는 가운데, 디저트 카페에서 맛볼 수 있는 고급스러운 생크림 파이를 집이나 회사에서도 간편하게 즐길 수 있도록 완성했다.


오리온 관계자는 "50년 넘게 축적해 온 오리온만의 파이 연구개발 역량을 기반으로 사르르 녹는 생크림의 부드러움과 초콜릿의 진한 풍미를 잘 살린 제품"이라며 "'홈카페' 트렌드 속 고품질 가성비 간식으로 각광받을 것으로 기대한다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

