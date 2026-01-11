한병도 "국힘, 협상 파트너로 인정…머리 맞대고 논의"(종합)

한병도 더불어민주당 신임 원내대표는 11일 "국민의힘도 국정의 한 축이기에 협상의 파트너로 인정하고 머리를 맞대며 함께 논의하겠다"고 밝혔다.

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 11일 국회에서 기자들과 간담회를 갖고 있다.

한 원내대표는 이날 오후 기자간담회에서 "민생법안과 개혁법안, 특검과 관련해 처리할 것 등이 너무 많아서 막중한 책임감을 느낀다"고 말했다.

한 원내대표는 "(국민의힘과) 협의가 잘 안되는 것들이 있다면 원칙에 따라 단호한 입장으로 원내를 이끌도록 하겠다"며 "지금 현안들을 제대로 해결해야 집권여당으로서 책임감 있게 일할 수 있다"고 밝혔다.

한 원내대표는 "현안과 쟁점이 있을 때 원내에서는 원내수석, 정책 수석, 쟁점이 있는 상임위원회별로 항시 원내대표와 사전 논의하고 토의해 결론 내는 시스템을 활성화할 것"이라며 "이재명정부 주요 국정과제들은 향후 한 달 안에 당정청이 모여서 논의한 후 집중적으로 추진할 것들을 정리하겠다"고 말했다.

한 원내대표는 '당·청 엇박자'와 관련해서는 "시각차 정도로 이해했다"며 "그 시각차마저 최대한 없도록 발표하는 것이 여당의 능력이라고 생각하고 이런 시스템이 작동되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 2차 종합특검법(내란·김건희·해병대원)과 통일교·신천지 특검법에 대해 "제 기본 입장은 15일 본회의에서 통과시키는 것이 목표"라고 말했다.

한 원내대표는 김병기 민주당 의원의 자진탈당에 대해서는 "바로 답변드리는 것은 적절하지 않다"면서 "이런 문제가 불거지는 자체가 민주당스럽지 않다. 항시 조심하고 옷깃을 여미며 스스로 돌아봐야 한다"고 밝혔다.

한 원내대표는 공천헌금 의혹 관련 당 전수조사 실시에 대해서는 "실효성이 떨어지는 것이 사실"이라며 "시도당 차원에서 한다면 필요가 있지 않나 생각한다. 그 자체가 출마하려는 사람들에게 경각심을 주는 하나의 기제로 활용될 수 있기 때문"이라고 말했다. 야당의 특검 도입 주장에는 "현안만 생기면 다 특검하자고 하면 너무 정신이 없을 거 같다"고 했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



