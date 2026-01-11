본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

한병도 "국힘, 협상 파트너로 인정…머리 맞대고 논의"(종합)

임춘한기자

입력2026.01.11 21:09

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한병도 더불어민주당 신임 원내대표는 11일 "국민의힘도 국정의 한 축이기에 협상의 파트너로 인정하고 머리를 맞대며 함께 논의하겠다"고 밝혔다.


한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 11일 국회에서 기자들과 간담회를 갖고 있다. 연합뉴스

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 11일 국회에서 기자들과 간담회를 갖고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한 원내대표는 이날 오후 기자간담회에서 "민생법안과 개혁법안, 특검과 관련해 처리할 것 등이 너무 많아서 막중한 책임감을 느낀다"고 말했다.

한 원내대표는 "(국민의힘과) 협의가 잘 안되는 것들이 있다면 원칙에 따라 단호한 입장으로 원내를 이끌도록 하겠다"며 "지금 현안들을 제대로 해결해야 집권여당으로서 책임감 있게 일할 수 있다"고 밝혔다.


한 원내대표는 "현안과 쟁점이 있을 때 원내에서는 원내수석, 정책 수석, 쟁점이 있는 상임위원회별로 항시 원내대표와 사전 논의하고 토의해 결론 내는 시스템을 활성화할 것"이라며 "이재명정부 주요 국정과제들은 향후 한 달 안에 당정청이 모여서 논의한 후 집중적으로 추진할 것들을 정리하겠다"고 말했다.


한 원내대표는 '당·청 엇박자'와 관련해서는 "시각차 정도로 이해했다"며 "그 시각차마저 최대한 없도록 발표하는 것이 여당의 능력이라고 생각하고 이런 시스템이 작동되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 2차 종합특검법(내란·김건희·해병대원)과 통일교·신천지 특검법에 대해 "제 기본 입장은 15일 본회의에서 통과시키는 것이 목표"라고 말했다.


한 원내대표는 김병기 민주당 의원의 자진탈당에 대해서는 "바로 답변드리는 것은 적절하지 않다"면서 "이런 문제가 불거지는 자체가 민주당스럽지 않다. 항시 조심하고 옷깃을 여미며 스스로 돌아봐야 한다"고 밝혔다.


한 원내대표는 공천헌금 의혹 관련 당 전수조사 실시에 대해서는 "실효성이 떨어지는 것이 사실"이라며 "시도당 차원에서 한다면 필요가 있지 않나 생각한다. 그 자체가 출마하려는 사람들에게 경각심을 주는 하나의 기제로 활용될 수 있기 때문"이라고 말했다. 야당의 특검 도입 주장에는 "현안만 생기면 다 특검하자고 하면 너무 정신이 없을 거 같다"고 했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

밥 먹다 말고 사고 또 사고…"돈 없어도 지금 사야" 역대급 빚투 몰린 삼성전자 밥 먹다 말고 사고 또 사고…"돈 없어도 지금 사야... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새해가 와도 꿈쩍 않는 흡연자…금연 다짐, 20년 새 최저 수준

NYT의 세계 추천 여행지 선정…'한국판 산티아고' 이곳은

北선물 풍산개 곰이 있는 곳…'판다 오나?' 광주시 우치동물원 점검

美 쉐이크쉑, '고추장 쉑' 세 번째 재출시…K푸드 열풍 이어가

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

과기부 "독자 AI 컨소시엄 평가기간 연장…1차 탈락 발표 일정엔 영향 없어"

"멈춘 한국, 뛰는 대만"…22년 만에 1인당 GDP 역전

새로운 이슈 보기