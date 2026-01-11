본문 바로가기
국힘 "한병도 원내대표, 협치국회 복원 최선 다하자"

임춘한기자

입력2026.01.11 20:14

국민의힘은 11일 더불어민주당이 한병도 신임 원내대표를 선출한 것과 관련해 "협치국회의 복원을 위해 최선을 다하자"고 밝혔다.


11일 국회에서 열린 제2기 원내대표 선출을 위한 의원총회에서 신임 원내대표로 당선된 한병도 의원이 정청래 대표로부터 꽃다발을 받고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

11일 국회에서 열린 제2기 원내대표 선출을 위한 의원총회에서 신임 원내대표로 당선된 한병도 의원이 정청래 대표로부터 꽃다발을 받고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

송언석 원내대표는 이날 페이스북에서 "우리 국회가 깨끗한 정치, 정직한 정치, 반듯한 정치로 나아갈 수 있도록 집권 여당의 새로운 원내 리더십이 큰 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.

송 원내대표는 환율·물가·수도권 집값 등 경제 현안들을 언급한 뒤 "지금은 화려한 샴페인에 취해 있을 때가 아니라 어려운 민생을 보듬어야 할 때"라면서 "민생경제 안정을 위한 여야 간의 진솔한 정책 대화를 제안한다"고 밝혔다.


송 원내대표는 "오로지 민생을 위해 여야 간의 치열한 토론과 합의에 따라 움직이는 '일하는 협치 국회' 복원을 위해 한 원내대표와 함께 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
