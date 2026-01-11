본문 바로가기
[속보]민주당 신임 원내대표에 한병도 의원 선출

이기민기자

입력2026.01.11 19:13

수정2026.01.11 19:30

[속보]민주당 신임 원내대표에 한병도 의원 선출
원본보기 아이콘




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
